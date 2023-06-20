Эксперты обсудили возможности ОМС для реабилитации участников спецоперации

Баланин отметил, что уже есть норматив для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Он позволит имеющим полис ОМС гражданам пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408 000 случаев лечения. 60 000 из них предусмотрены для участников спецоперации. 20 000 случаев предполагают госпитализацию в медучреждениях федерального уровня. В эти объёмы включена и помощь пациентам с многочисленными травмами.