Эксперты обсудили возможности ОМС для реабилитации участников спецоперации

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Одним из ключевых вопросов было сопровождение и информирование застрахованных граждан, участвующих в СВО, пишет newizv.ru.
Согласно данным ФОМС, в рамках реабилитационных мероприятий в 2023 году для застрахованных по ОМС предусмотрено 983 800 случаев госпитализаций в круглосуточные стационары. Из них 200 000 — для участников спецоперации. 60 000 случаев — для стационарного лечения в медучреждениях федерального уровня.
Глава ФФОМС Илья Баланин заявил, что сопровождение участников СВО важно не только с точки зрения выполнения поставленных правительством задач. Это изучение возможности внедрения ресурсов системы ОМС в реабилитационную инфраструктуру.
Баланин отметил, что уже есть норматив для проведения реабилитации в условиях дневного стационара. Он позволит имеющим полис ОМС гражданам пройти медицинскую реабилитацию в объеме более 408 000 случаев лечения. 60 000 из них предусмотрены для участников спецоперации. 20 000 случаев предполагают госпитализацию в медучреждениях федерального уровня. В эти объёмы включена и помощь пациентам с многочисленными травмами.
Вице-президента Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов сообщил, что страховые медорганизации уже получают запросы по этой теме. При этом обращения поступают от различных фондов, поддерживающих участников СВО, а также от администраций субъектов РФ.
По словам Кузнецова, страховые компании сейчас прорабатывают механизмы помощи не только военнослужащим, но и их семьям.