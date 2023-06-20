Дорожный ад: где можно попасть в 4 самые адские пробки в Уфе

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Основные зоны, где возникают пробки, это исторический центр Уфы. По данным сервиса «Яндекс.карты», заторы наблюдаются по улицам Цюрупы, Пушкина, Карла Маркса, Тукаева, Гоголя, а также на улице Советской, Заки Валиди, Октябрьской революции, Коммунистической, Гафури, Новомостовой. Причины возникновения пробок появились из-за ремонтных работ, а также рядом с Конгресс-холлом, где до 3 июля идет подготовка к Х Форуму регионов России и Беларуси.
Жуткая стоянка на улице имени Города Галле. Появилась после изменений в работе светофоров.
Заторы на Шакшинском мосту преследуют жителей Шакши, Иглино и других ближайших населенных пунктов. Напомним, что завершение капремонта, по информации мэрии города, запланировано на февраль 2025 года.
Не менее в тяжёлой ситуации по пробкам оказались улица Пугачева, Сочинская и Нагаевское шоссе. Движение для транзитного потока закрыли от улицы Геофизиков до улицы Бородинской с 25 июля 2022 года до 30 июня 2024 года.
На сервисе «Яндекс.карты» также видны затруднения движений транспорта по улицам Айская, 50-летия Октября, Маршала Жукова, Юрия Гагарина.
ГИБДД Уфы также сообщает, что перекрытие действует на улицах Генерал-губернатора Перовского, Гафури, Гоголя, Аксакова. Также изменена схема движения общественного транспорта. Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут.