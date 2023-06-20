Дорожный ад: где можно попасть в 4 самые адские пробки в Уфе

Уфа кипит пробками, которые портят жизнь водителям с самого утра и до вечера. Их тяжело или невозможно объехать по другому маршруту, поэтому приходится стоять по часу, а может и больше. Где ожидать летние пробки и возможно ли их избежать?