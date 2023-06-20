mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:33

Updated Сегодня, 11:33

Изображение материала

Банк «Траст» урегулирует долг предприятий «Инга» и «Транс-Ойл» в размере 24 млрд рубл

20 июня 2023, 11:31
Банк непрофильных активов в рамках банкротства группы «Руспетро» выкупил акции ее дочек: АО «Инга» и АО «Транс-Ойл». В ходе подготовки компаний к продаже «Траст» принял решение об урегулировании их задолженности перед кредиторами в 24 млрд рублей.

Собрание кредиторов утвердило мировое соглашение об урегулировании долга. Таким образом, профильный инвестор сможет приобрести работающие бизнесы без каких-либо обременений перед третьими лицами. Открытые торги по продаже АО «Инга» и АО «Транс-Ойл» состоятся в третьем квартале этого года.

АО «Инга» владеет лицензиями на добычу нефти и газа на Поттымско-Ингинском и Восточно-Ингинском участках Красноленинского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. У АО «Транс-Ойл» есть действующая лицензия на Пальяновский участок (юго-восточная часть) в том же регионе.
У компаний имеется вся необходимая инфраструктура для добычи, в том числе дожимная насосная станция с узлом подготовки нефти, а также пункт сдачи продукции в магистральный трубопровод. К кустовым площадкам есть проезд круглый год. Извлекаемые запасы (АВС1+С2) двух компаний составляют 127 млн тонн нефти и 23 млрд куб. метров газа, в 2022 году добыча нефти составила 120 тыс. тонн

Подпишитесь
С приказом и под роспись: Минтруд Башкирии раскрыл тонкости рабочей субботы 24 июня
Сегодня, 11:21
Дошло до увольнения: что думают жители Башкирии о решении сделать субботу рабочей
Сегодня, 06:49
«Давняя история»: Хабиров раскрыл правду об отношениях Башкирии и Татарстана
Сегодня, 08:56
Взрыв газа произошел в жилом доме в Салавате
Сегодня, 09:26
Названа дата открытия магазина «Золотое яблоко» в Уфе
Сегодня, 11:26
Новинки CHERY доступны для приобретения в лизинг со скидкой до 25%
Сегодня, 09:50