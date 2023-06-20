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400 литров молока и тонна картошки: на что хватает среднего дохода жителей Башкирии

20 июня 2023, 09:34
Фото: 1MI

Стал известен средний доход жителей Башкирии за первый квартал 2023 года

Специалисты Башстата подсчитали, какое количество тех или иных товарных категорий могут быть приобрести жители Башкирии с учетом их среднего дохода — 32 410,4 рубля

Так, по итогам первого квартала текущего года средний доход жителей республики оценили в 32 410,4 рубля. По данным статистиков, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года уровень среднего дохода среди населения Башкирии вырос на 9,5%.

На эту сумму, согласно данным Башстата, житель республики может приобрести. к примеру, 66,1 килограмма говядины, 437,8 литра цельного молока, 561,2 килограмма сахара, 761,2 килограмма муки, 1 060,9 килограмма картофеля. Также среднего дохода граждан может хватить на 626,5 литра бензина и совершить 1 058,8 поездки в городском автобусе.

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