400 литров молока и тонна картошки: на что хватает среднего дохода жителей Башкирии

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Так, по итогам первого квартала текущего года средний доход жителей республики оценили в 32 410,4 рубля. По данным статистиков, по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года уровень среднего дохода среди населения Башкирии вырос на 9,5%.
На эту сумму, согласно данным Башстата, житель республики может приобрести. к примеру, 66,1 килограмма говядины, 437,8 литра цельного молока, 561,2 килограмма сахара, 761,2 килограмма муки, 1 060,9 килограмма картофеля. Также среднего дохода граждан может хватить на 626,5 литра бензина и совершить 1 058,8 поездки в городском автобусе.