Жительницу Подмосковья лишили свободы на 13 лет за производство и сбыт наркотиков

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:49
Updated Сегодня, 08:49
Суд установил, что злоумышленника и ее сообщники оборудовали лабораторию в одном из домов садового товарищества в Одинцовском городском округе. В этой лаборатории незаконно было произведено более 46 килограммов мефедрона. Дополнительно, подсудимая отправила около пяти килограммов наркотиков в Рузский городской округ, сделав тайниковую закладку на своем автомобиле. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В апреле прошлого года правоохранительные органы пресекли преступную деятельность и изъяли более 370 килограммов наркотиков из незаконного оборота.
Приговор суда пока не окончательный и не имеет правовой силы. Дело против соучастников было отделено в отдельное производство.