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Жительницу Подмосковья лишили свободы на 13 лет за производство и сбыт наркотиков

19 июня 2023, 08:45
Московский областной суд вынес приговор жительнице Московской области, приговорив ее к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима за производство и сбыт наркотиков. Эту информацию сообщили в пресс-службе прокуратуры Подмосковья.

Суд установил, что злоумышленника и ее сообщники оборудовали лабораторию в одном из домов садового товарищества в Одинцовском городском округе. В этой лаборатории незаконно было произведено более 46 килограммов мефедрона. Дополнительно, подсудимая отправила около пяти килограммов наркотиков в Рузский городской округ, сделав тайниковую закладку на своем автомобиле. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В апреле прошлого года правоохранительные органы пресекли преступную деятельность и изъяли более 370 килограммов наркотиков из незаконного оборота.

Приговор суда пока не окончательный и не имеет правовой силы. Дело против соучастников было отделено в отдельное производство.

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