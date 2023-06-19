Жительницу Подмосковья лишили свободы на 13 лет за производство и сбыт наркотиков

Суд установил, что злоумышленника и ее сообщники оборудовали лабораторию в одном из домов садового товарищества в Одинцовском городском округе. В этой лаборатории незаконно было произведено более 46 килограммов мефедрона. Дополнительно, подсудимая отправила около пяти килограммов наркотиков в Рузский городской округ, сделав тайниковую закладку на своем автомобиле. Об этом пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».