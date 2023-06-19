С воем сигнализации и матом: массовая драка произошла в центре Уфы

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:23
Updated Сегодня, 11:23
Жители двора по улице Кирова, 44 в Уфе становятся свидетелями драк посетителей кальянной, расположенной поблизости. Примечательно, что драка с воем автосигнализации и громким матом произошла в пять часов утра. И эту драку жители двора называют очередной, сообщая, что такие действия в их дворе не редкость и радости от них они не испытывают, причисляя контингент заведения к «обдолбанным малолеткам», а само заведение к «притону», так свой гнев они выражают в комментариях и отзывах в сервисе 2gis.
На кадрах толпа мужчин сначала громко ругается, а затем переходит в рукопашную. Драка казалось бы заканчивается и часть мужчин ретируется, но конфликт очевидно не исчерпан и он вновь переходит к прямому действию уже ближе к арки, через которую часть мужчин видимо хотела покинуть двор.
Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии, где пояснили, что Отдел полиции № 9 в Уфе проводит проверку по факту происшествия, а также устанавливает личности любителей помахать кулаками.