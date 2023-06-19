С воем сигнализации и матом: массовая драка произошла в центре Уфы

Жители двора по улице Кирова, 44 в Уфе становятся свидетелями драк посетителей кальянной, расположенной поблизости. Примечательно, что драка с воем автосигнализации и громким матом произошла в пять часов утра. И эту драку жители двора называют очередной, сообщая, что такие действия в их дворе не редкость и радости от них они не испытывают, причисляя контингент заведения к «обдолбанным малолеткам», а само заведение к «притону», так свой гнев они выражают в комментариях и отзывах в сервисе 2gis.