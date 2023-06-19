mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:07

Published Сегодня, 11:07

Modified Сегодня, 11:23

Updated Сегодня, 11:23

Изображение материала

С воем сигнализации и матом: массовая драка произошла в центре Уфы

19 июня 2023, 11:07
Фото: 1MI

Толпа посетителей кальянной подралась во дворе дома в центре Уфы и разбудила весь дом

Драка более чем десяти мужчин попала на запись камеры видеонаблюдения и ее прислали в редакцию Mkset 19 июня.

Жители двора по улице Кирова, 44 в Уфе становятся свидетелями драк посетителей кальянной, расположенной поблизости. Примечательно, что драка с воем автосигнализации и громким матом произошла в пять часов утра. И эту драку жители двора называют очередной, сообщая, что такие действия в их дворе не редкость и радости от них они не испытывают, причисляя контингент заведения к «обдолбанным малолеткам», а само заведение к «притону», так свой гнев они выражают в комментариях и отзывах в сервисе 2gis.

Видео: mkset.ru

На кадрах толпа мужчин сначала громко ругается, а затем переходит в рукопашную. Драка казалось бы заканчивается и часть мужчин ретируется, но конфликт очевидно не исчерпан и он вновь переходит к прямому действию уже ближе к арки, через которую часть мужчин видимо хотела покинуть двор.

Mkset обратился в пресс-службу МВД по Башкирии, где пояснили, что Отдел полиции № 9 в Уфе проводит проверку по факту происшествия, а также устанавливает личности любителей помахать кулаками.

В Башкирии заработал запрет на курение кальяна в общественных местах
Узнать подробнее
Читайте также:
В России окончательно запретили курить кальян в ресторанах
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы#18+#Видео
Подпишитесь
Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели
Сегодня, 08:05
Скандальный автобусный маршрут отменили на неопределенный срок в Уфе
Сегодня, 06:27
«Ходят в туалет с ковшиком»: премьер Башкирии рассказал, что его поразило на Донбассе
Сегодня, 07:18
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
Сегодня, 07:17
Двух мужчин обнаружили без сознания в гараже в Уфе: один из них умер
Сегодня, 08:40
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня— в новом сериале «Ухожу красиво»
Сегодня, 06:59