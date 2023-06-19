Жителей Уфы предупредили о погодной аномалии, которая накроет город уже сегодня

По данным синоптиков БашУГМС, в Уфе с 20:00 19 июня до 20:00 20 июня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Но есть нюанс, ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, а днем порывы могут достигать 18 м/с, что лишь немного не дотягивает до штормовых порывов. Жителей призывают к благоразумию и осторожности и просят не парковать автомобили под хрупкими конструкциями и самим не стоять под ними.