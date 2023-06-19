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Жителей Уфы предупредили о погодной аномалии, которая накроет город уже сегодня

19 июня 2023, 16:25
Фото: 1MI

Почти штормовые порывы: В Уфе 20 июня прогнозируется усиление ветра до 18 м/с

О капризах погоды, с которыми предстоит столкнуться городу, сообщили в Управлении гражданской защиты 19 июня.

По данным синоптиков БашУГМС, в Уфе с 20:00 19 июня до 20:00 20 июня ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Но есть нюанс, ветер прогнозируется северо-западный 3-8 м/с, а днем порывы могут достигать 18 м/с, что лишь немного не дотягивает до штормовых порывов. Жителей призывают к благоразумию и осторожности и просят не парковать автомобили под хрупкими конструкциями и самим не стоять под ними.

Предупреждения спасателей — отнюдь не пустые слова. Вечером воскресенья 18 июня облицовка дома по улице Даута Юлтыя упала в верхних этажей дома на детскую площадку, ранее в городе серьезные разрушения стихия наносила и людям и автомобилям.

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#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Уфы
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