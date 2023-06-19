Выигравшими от ИИ-бума становятся производители компьютеров и энергетики

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
Почти каждый пользователь Интернета хотя бы сталкивался с результатами работы искусственного интеллекта, если не пробовал самостоятельно работать с ними, пишет газета «Известия».
Насколько это отразилось на экономике? На данный момент влияние ИИ-бума на экономику не является непосредственным. Иногда появляются сообщения о том, что некоторые люди были уволены, а на их место приняли нейросети, однако пока нет массовости в таких случаях. Однако на фондовых биржах ИИ уже оказал влияние: компании, связанные с интернет-технологиями, прекратили свое падение и сейчас выделяются на фоне других рынков, показывая рекордные соотношения цены акций к прибыли. Инвесторы проявляют уверенность в перспективности этого сектора.
Тем не менее, одним из значительных аспектов, которые нужно учитывать при развитии и применении ИИ, является увеличение потребления энергии. Поэтому на горизонте возникает вопрос о том, станет ли ИИ-модели новым крупнейшим потребителем энергии, сопоставимым с биткоином и даже целыми промышленными отраслями. Энергетический сектор может стать одним из победителей в буме ИИ, аналогично производителям компьютерного «железа».