Выигравшими от ИИ-бума становятся производители компьютеров и энергетики

Насколько это отразилось на экономике? На данный момент влияние ИИ-бума на экономику не является непосредственным. Иногда появляются сообщения о том, что некоторые люди были уволены, а на их место приняли нейросети, однако пока нет массовости в таких случаях. Однако на фондовых биржах ИИ уже оказал влияние: компании, связанные с интернет-технологиями, прекратили свое падение и сейчас выделяются на фоне других рынков, показывая рекордные соотношения цены акций к прибыли. Инвесторы проявляют уверенность в перспективности этого сектора.