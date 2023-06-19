mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:12

Published Сегодня, 10:12

Modified Сегодня, 10:14

Updated Сегодня, 10:14

Выигравшими от ИИ-бума становятся производители компьютеров и энергетики

19 июня 2023, 10:12
Последний год и полтора стали свидетелями бума в развитии искусственного интеллекта. Нейросети и генеративные сервисы существуют уже более десятилетия, но никогда прежде они не привлекали такого колоссального интереса со стороны публики.

Почти каждый пользователь Интернета хотя бы сталкивался с результатами работы искусственного интеллекта, если не пробовал самостоятельно работать с ними, пишет газета «Известия».

Насколько это отразилось на экономике? На данный момент влияние ИИ-бума на экономику не является непосредственным. Иногда появляются сообщения о том, что некоторые люди были уволены, а на их место приняли нейросети, однако пока нет массовости в таких случаях. Однако на фондовых биржах ИИ уже оказал влияние: компании, связанные с интернет-технологиями, прекратили свое падение и сейчас выделяются на фоне других рынков, показывая рекордные соотношения цены акций к прибыли. Инвесторы проявляют уверенность в перспективности этого сектора.

Тем не менее, одним из значительных аспектов, которые нужно учитывать при развитии и применении ИИ, является увеличение потребления энергии. Поэтому на горизонте возникает вопрос о том, станет ли ИИ-модели новым крупнейшим потребителем энергии, сопоставимым с биткоином и даже целыми промышленными отраслями. Энергетический сектор может стать одним из победителей в буме ИИ, аналогично производителям компьютерного «железа».

Подпишитесь
Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели
Сегодня, 08:05
Скандальный автобусный маршрут отменили на неопределенный срок в Уфе
Сегодня, 06:27
«Ходят в туалет с ковшиком»: премьер Башкирии рассказал, что его поразило на Донбассе
Сегодня, 07:18
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
Сегодня, 07:17
Двух мужчин обнаружили без сознания в гараже в Уфе: один из них умер
Сегодня, 08:40
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня— в новом сериале «Ухожу красиво»
Сегодня, 06:59