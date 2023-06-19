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В Уфе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса: есть пострадавший

19 июня 2023, 05:30
Фото: Пресс-служба УГИБДД по РБ

Автобус с пассажирами попал в тройное ДТП на трассе Уфа-Оренбург

ДТП произошло сегодня, 19 июня, на участке автодороги Уфа-Оренбург, сообщает пресс-служба УГИБДД по РБ

По предварительным данным, водитель за рулем Hyundai Elantra, в ходе движения по автодороге Уфа — Оренбург, допустил столкновение с попутными автобусом «ПАЗ» и легковым автомобилем Chevrolet Cobalt. На момент столкновения в салоне автобуса находились около 15 пассажиров. Одному из них потребовалась помощь медиков.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД по РБ, по факту ДТП в настоящий момент провдится административное расследование. На месте дорожного происшествия работают сотрудники региональной Госавтоинспекции.

Напомним, ранее на автодороги Уфа — Янаул в районе города Благовещенска произошло ДТП с двумя погибшими. По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем иномарки «Шкода Октавия» направлялся в Уфу из Благовещенска, но выехал на полосу встречного движения, где столкнулся далее с автобусом НефАЗ. В результате удара двигатель иномарки буквально вырвало из машины и отбросило в сторону двух авто, находившихся позади.

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#Азамат Нухов#Происшествия#Общественный транспорт#ДТП#ДТП с пострадавшими#Автомобиль#Автобусы
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