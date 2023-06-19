В Уфе произошло массовое ДТП с участием пассажирского автобуса: есть пострадавший

Напомним, ранее на автодороги Уфа — Янаул в районе города Благовещенска произошло ДТП с двумя погибшими. По предварительным данным, 66-летний мужчина за рулем иномарки «Шкода Октавия» направлялся в Уфу из Благовещенска, но выехал на полосу встречного движения, где столкнулся далее с автобусом НефАЗ. В результате удара двигатель иномарки буквально вырвало из машины и отбросило в сторону двух авто, находившихся позади.