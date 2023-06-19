Двух мужчин обнаружили без сознания в гараже в Уфе: один из них умер

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
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Updated Сегодня, 08:56
Днем ранее, 18 июня, двое мужчин в возрасте 36 и 38 лет распивали спиртные напитки в гараже, расположенном на улице Якуба Коласа. Спустя какое-то время их обнаружили в бесчувственном состоянии.
Так, приехавшие на место медики вынуждены были констатировали смерть 38-летнего мужчины. Его 36-летний собутыльник был экстренно доставлен в токсикологическое отделение больницы № 21. Предварительно, у него диагностирована интоксикация алкоголем.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, ранее по всей России прошла волна массовых отравлений пивным напитком «Мистер Сидр». Так, по последним данным, в результате употребления алкогольной продукции марки более сто человек пострадали, а 36 — умерли.