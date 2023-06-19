Двух мужчин обнаружили без сознания в гараже в Уфе: один из них умер

Двое мужчин в Уфе смертельно отравились алкоголем

Мужчины распивали алкоголь в одном из гаражей на улице Якуба Коласа. Позднее их обнаружили без сознания, сообщает ИА «Башинформ» со ссылкой на источник в экстренных службах