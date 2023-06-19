В Свердловской области 14-летний подросток наехал на шестилетнего велосипедиста

Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
Инцидент произошел на улице Пролетарской, когда подросток потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. По информации пресс-службы Госавтоинспекции, ребенок был госпитализирован, пишет газета «Известия».
В машине находились еще три человека, включая 19-летнего владельца автомобиля. Проверка показала, что владелец автомобиля не имеет права управления, но регулярно водит автомобиль. Ему были составлены административные материалы по статьям о передаче управления транспортным средством лицу без прав и о управлении без водительского удостоверения. Также рассматривается возможность привлечения матери пострадавшего мальчика к ответственности. Ведется проверка по данному инциденту.