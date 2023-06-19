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В Свердловской области 14-летний подросток наехал на шестилетнего велосипедиста

19 июня 2023, 10:19
В поселке Восточный Свердловской области 14-летний подросток, находясь за рулем автомобиля Kia Ceed, наехал на шестилетнего ребенка, который ехал на велосипеде.

Инцидент произошел на улице Пролетарской, когда подросток потерял контроль над автомобилем и выехал на полосу встречного движения. По информации пресс-службы Госавтоинспекции, ребенок был госпитализирован, пишет газета «Известия».

В машине находились еще три человека, включая 19-летнего владельца автомобиля. Проверка показала, что владелец автомобиля не имеет права управления, но регулярно водит автомобиль. Ему были составлены административные материалы по статьям о передаче управления транспортным средством лицу без прав и о управлении без водительского удостоверения. Также рассматривается возможность привлечения матери пострадавшего мальчика к ответственности. Ведется проверка по данному инциденту.

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