В Берлине 20 июня состоится совместное заседание правительств Китая и Германии

Однако, сейчас партия сторонников экономического сотрудничества стремится затянуть процесс, чтобы иметь возможность внести коррективы или избежать раздражения со стороны Китая во время переговоров. Программный менеджер Российского совета по международным делам, Юлия Мельникова, считает, что такая амбивалентность будет продолжаться в стратегическом плане в течение длительного времени и связана она в большей степени с общеевропейским позиционированием, чем с германским на мировой арене.



