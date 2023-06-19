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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

В Берлине 20 июня состоится совместное заседание правительств Китая и Германии

19 июня 2023, 10:16
Возрастающее напряжение в отношениях между Китаем и США, двумя крупнейшими торговыми партнерами Евросоюза, вызывает неопределенность в отношениях с Китаем и со стороны Германии.

Эксперты полагают, что выбор Берлина между сотрудничеством и конфронтацией станет ясным к 5 июля, когда немецкое правительство обнародует свою стратегию по отношениям с Китаем, пишет газета «Известия».

Однако, сейчас партия сторонников экономического сотрудничества стремится затянуть процесс, чтобы иметь возможность внести коррективы или избежать раздражения со стороны Китая во время переговоров. Программный менеджер Российского совета по международным делам, Юлия Мельникова, считает, что такая амбивалентность будет продолжаться в стратегическом плане в течение длительного времени и связана она в большей степени с общеевропейским позиционированием, чем с германским на мировой арене.

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