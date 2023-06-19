В Башкирии Янаул и близлежащие районы утопают в мусоре

В свою очередь, гендиректор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева в своем комментарии по данной ситуации сравнила эту ситуацию с рейдерским захватом, а также заявила о намерении обжаловать действия Минэкологии в суде. По её словам, на днях аналогичная ситуация с расторжением договора произошла в Агидели, где администрация не продлила договор аренды, а также ограничила въезд на полигон, буквально повесив там амбарный замок. В связи с этим мусоровозы уже в течение нескольких недель не могут выгрузить мусор там, а везти его на другую свалку у них нет права, так как это противоречит территориальной схеме. В компании полагают, что ситуация также может повториться в ближайшее время на полигоне в Нефтекамске и Бирске. В этом случае этим городам и окрестностям также может грозить мусорный коллапс.