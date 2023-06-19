В Башкирии Янаул и близлежащие районы утопают в мусоре

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Ранее сотрудников регоператора силой вышвырнули с мусорного полигона, куда они выгружали содержимое мусоровозов. Полигон по документам до сих пор находится у регоператора в аренде, а принадлежит ООО «Табигат», учредитель которого — правительство республики. В компании считают эти действия незаконными и подали заявление в правоохранительные органы о проведении проверки на предмет самоуправства.
Регоператор уведомил минэкологии Башкирии о прекращении вывоза мусора в Янаульском и Татышлинском районах до возвращения контроля над полигоном.
Напомним, как общал ранее АиФ Уфа, ранее сотрудников регоператора «Дюртюлимелиоводстрой» силой вышвырнули с арендованного полигона ТКО в Янаульском районе республики вооружённые люди. На место приехал замминистра экологии Башкирии Шамиль Фаррахов с «группой поддержки»: в частности, присутствовал первый заместитель главы администрации муниципалитета Салават Гильмиев в сопровождении нескольких мужчин крупного телосложения. В телеграм-каналах их называют членами одного из уфимских бойцовых клубов. По словам представителя регионального ведомства, правообладатель намерен расторгнуть договор аренды с регоператором в одностороннем порядке.
В свою очередь, гендиректор «Дюртюлимелиоводстроя» Лилия Нугаева в своем комментарии по данной ситуации сравнила эту ситуацию с рейдерским захватом, а также заявила о намерении обжаловать действия Минэкологии в суде. По её словам, на днях аналогичная ситуация с расторжением договора произошла в Агидели, где администрация не продлила договор аренды, а также ограничила въезд на полигон, буквально повесив там амбарный замок. В связи с этим мусоровозы уже в течение нескольких недель не могут выгрузить мусор там, а везти его на другую свалку у них нет права, так как это противоречит территориальной схеме. В компании полагают, что ситуация также может повториться в ближайшее время на полигоне в Нефтекамске и Бирске. В этом случае этим городам и окрестностям также может грозить мусорный коллапс.
Меж тем мусорный коллапс в Агидели не заставил себя ждать. Мусоровозы не могут проехать на полигон, а отвезти мусор на другие — они не имеют права. В настоящее время отказ продлить договор оспаривается в суде, но, очевидно, что этот процесс может затянуться на месяцы и годы. В ближайшее время регоператор намерен подать ходатайство о принятии обеспечительных мер до вступления в силу окончательного решения. Примет во внимание суд это ходатайство или нет, а мусор образуется каждый день — что с ним будут делать?
В компании полагают, что эта ситуация напрямую связана с выдавливанием из Башкирии «Дюртюлимелиоводстроя» (входит в федеральную ГК «Мехуборка»). Эти попытки начались еще в 2019 году, хотя за это время убрать регоператора, который выиграл конкурс на обслуживание северо-запада республики, законными методами не получилось. Поэтому в компании не исключают, что в ход могут идти и такие методы.
Красноречивым подтверждением тому мог стать поджог полигона в Дюртюлинском районе республики в мае этого года. По информации АиФ-Уфа, в ходе проверки на месте происшествия сотрудники объекта обнаружили следы поджигателей, проникших на огороженную территорию. Они оставили после себя дыру в заборе.
По мнению представителей компании, основной мотив поджигателей — причинить максимальный ущерб регоператору, а также привлечь к нему внимание контролирующих органов. Стоит отметить, что штрафы за подобные инциденты назначаются весьма внушительные — до 500 тыс. рублей. Помимо прочего такой серьезный инцидент, как пожар отвлекает сотрудников компании от основной работы — вывоза мусора, а это впоследствии приводит к срывы графиков, что также сыграет на руку тем, кто хочет опорочить регоператора.
Здесь напрашивается закономерный вывод. Кто-то намеренно пытается «выдавить» регоператора ДМС (входит в федеральную группу «Мехуборка») из Башкирии, не гнушаясь при этом даже самых грязных приёмов.
Ранее о ситуации высказался председатель Союза экологов РБ Александр Веселов. По словам которого, конкурирующие с «Мехуборкой» компании начали свою игру еще в 2019 году. Их действия были направлены на создание и раздувание конфликта между республикой и региональным оператором. В результате, по мнению Веселова, ситуация все больше заходит в тупик и ее заложниками стал и сам регоператор ООО ДМВС, и его заказчик — Минэкологии РБ, и предприятия-отходообразователи, и органы местного самоуправления вкупе с населением.
«Этот коммерческий сговор, по замыслу зачинщиков, должен привести к рейдерскому захвату северо-западной зоны Башкирии местной „мусорной мафией“, — считает Веселов. — Виновата республика, которая в угоду теневому капиталу дала старт этой дискредитирующей кампании и препятствует вложению „Мехуборкой“ инвестиционных средств в отрасль управления отходами региона. Иначе как объяснить, что вместо упомянутых выше заблокированных миллиардных проектов „Мехуборки“, упорно за уши тащат в республику проекты трех наскоро созданных фирмочек скандально известной в России Группы компаний „ВИС“ (Москва) с уставными капиталами в 20 тысяч рублей, обещая им аж 9,5 млрд рублей бюджетных средств?», — прокомментировал Веселов.