Заморозки накроют Башкирию в начале этой недели

Так, в понедельник, 19 июня температура воздуха ночью +4, +9°, в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +12, +17°. Существенных осадков не прогнозируется, однако по юго-востоку все же ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.