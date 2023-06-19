mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:40

Published Сегодня, 03:40

Modified Сегодня, 04:38

Updated Сегодня, 04:38

Изображение материала

Заморозки накроют Башкирию в начале этой недели

19 июня 2023, 03:40
Фото: 1MI

В Башкирии в начале недели прогнозируют дожди, порывистый ветер и заморозки

Прогноз погоды на первые три дня недели публикует Башгидрометцентр

Так, в понедельник, 19 июня температура воздуха ночью +4, +9°, в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +12, +17°. Существенных осадков не прогнозируется, однако по юго-востоку все же ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.

Во вторник, 20 июня, температура воздуха ночью +3, +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +12, +17°. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый.

В среду, 21 июня, температура воздуха ночью +3, +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +12, +17°. Вновь местами ожидаются кратковременные дожди. Направление ветра останется без изменений.

Читайте также:
Лето в Башкирии начнется с гроз, ливней и сильного ветраВспоминаем как летом 2021 года ураган в Башкирии закончился трагедиейРайон Башкирии накрыл град размером с куриное яйцо, синоптики говорят это не конецГрад и водопады на дорогах: село в Башкирии затопило после сильной грозы и ливня
#Азамат Нухов#Новости Уфы#Новости Башкирии#Погода#Заморозки#Дождь#Дожди и грозы#Похолодание
Подпишитесь
Еда для свиней и сюрпризы под кроватью: что говорят о 6 худших санаториях Башкирии
Вчера, 02:00
Сильный ветер снес обшивку с фасада многоквартирного дома в Уфе
Сегодня, 04:31
Власти Уфы раскрыли судьбу полуразрушенного мозаичного фонтана у парка Нефтехимиков
Вчера, 11:36
Волну странных самоубийств в Башкирии разгадали медиумы «Битвы экстрасенсов»
Вчера, 08:11
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
15 июня 06:42