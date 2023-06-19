Заморозки накроют Башкирию в начале этой недели

Posted Сегодня, 03:40
Published Сегодня, 03:40
Modified Сегодня, 04:38
Updated Сегодня, 04:38
Так, в понедельник, 19 июня температура воздуха ночью +4, +9°, в отдельных северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы до 0, -2°, днем +12, +17°. Существенных осадков не прогнозируется, однако по юго-востоку все же ожидаются кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, местами порывы до сильного.
Во вторник, 20 июня, температура воздуха ночью +3, +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +12, +17°. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, днем местами порывистый.
В среду, 21 июня, температура воздуха ночью +3, +8°, в северных и горных районах заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, -2°, днем +12, +17°. Вновь местами ожидаются кратковременные дожди. Направление ветра останется без изменений.