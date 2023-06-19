Уфимец чуть не замерз заживо в яме с фекалиями

Минувшей ночью в Уфе 42-летний уфимец прогуливался по улице Ахметова в ленинском районе и не заметил выгребной ямы глубиной 2,5 метра. Самостоятельно выбраться он не смог из-за большой глубины и остался стоять в ней по грудь. Он активно звал на помощь и это спасло его, проходившие мимо горожане обратили внимание на крики и вызвали спасателей.