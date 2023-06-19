Уфимец чуть не замерз заживо в яме с фекалиями

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Минувшей ночью в Уфе 42-летний уфимец прогуливался по улице Ахметова в ленинском районе и не заметил выгребной ямы глубиной 2,5 метра. Самостоятельно выбраться он не смог из-за большой глубины и остался стоять в ней по грудь. Он активно звал на помощь и это спасло его, проходившие мимо горожане обратили внимание на крики и вызвали спасателей.
На место выехали спасатели Управления гражданской защиты и вызволили пострадавшего с помощью лестницы и снаряжения для альпинизма. Мужчина выжил, но холодной ночью сильно замерз находясь по грудь в воде, его госпитализировали в одну из городских больниц.