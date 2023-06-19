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Уфимец чуть не замерз заживо в яме с фекалиями

19 июня 2023, 11:40
Фото: пресс-служба УГЗ Уфы

В Уфе мужчина упал в выгребную яму глубиной 2,5 метра и едва не замерз там до смерти

О чудесном спасении 42-летнего мужчины рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы 19 июня.

Минувшей ночью в Уфе 42-летний уфимец прогуливался по улице Ахметова в ленинском районе и не заметил выгребной ямы глубиной 2,5 метра. Самостоятельно выбраться он не смог из-за большой глубины и остался стоять в ней по грудь. Он активно звал на помощь и это спасло его, проходившие мимо горожане обратили внимание на крики и вызвали спасателей.

На место выехали спасатели Управления гражданской защиты и вызволили пострадавшего с помощью лестницы и снаряжения для альпинизма. Мужчина выжил, но холодной ночью сильно замерз находясь по грудь в воде, его госпитализировали в одну из городских больниц.

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#Ирина Деревянчук#Происшествия#Новости Уфы
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