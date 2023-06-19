Участникам СВО из Башкирии хотят выделять субсидии на покупку жилья

Участникам спецоперации на Украине и членам их семей власти Башкирии намерены оплачивать из средств республиканского бюджета до 70% стоимости строительства дома или покупки квартиры, но в сельской местности. Предполагается, что нововведение коснется как тех, кто уже проживает на селе, так и тех, кто решится на переезд из города.