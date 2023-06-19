mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:21

Updated Сегодня, 12:21

Изображение материала

Участникам СВО из Башкирии хотят выделять субсидии на покупку жилья

19 июня 2023, 12:18
Фото: 1MI

Участникам СВО из Башкирии хотят компенсировать 70% стоимости строительства жилья

Пока что данная инициатива лишь проект постановления правительства Башкирии.

Участникам спецоперации на Украине и членам их семей власти Башкирии намерены оплачивать из средств республиканского бюджета до 70% стоимости строительства дома или покупки квартиры, но в сельской местности. Предполагается, что нововведение коснется как тех, кто уже проживает на селе, так и тех, кто решится на переезд из города.

Из проекта постановления следует, что субсидии будут выделять в случае принятия правительством изменений в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий в РБ». Внести в него изменения предложило министерство сельского хозяйства, сообщил «РБК-Уфа»

В проекте документа сказано, что средства субсидии можно потратить на строительство или покупку жилья, в том числе при участии в долевом строительстве.

Власти Башкирии подтвердили проблемы с получением помощи у семей участников СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Башкирии сотрудник администрации решил уйти добровольцем в зону СВО
#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#СВО
Подпишитесь
Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели
Сегодня, 08:05
Скандальный автобусный маршрут отменили на неопределенный срок в Уфе
Сегодня, 06:27
«Ходят в туалет с ковшиком»: премьер Башкирии рассказал, что его поразило на Донбассе
Сегодня, 07:18
Пилот вылетавшего в Уфу самолета не смог поднять его в воздух
Сегодня, 07:17
Двух мужчин обнаружили без сознания в гараже в Уфе: один из них умер
Сегодня, 08:40
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня— в новом сериале «Ухожу красиво»
Сегодня, 06:59