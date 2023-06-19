Участникам СВО из Башкирии хотят выделять субсидии на покупку жилья

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Участникам спецоперации на Украине и членам их семей власти Башкирии намерены оплачивать из средств республиканского бюджета до 70% стоимости строительства дома или покупки квартиры, но в сельской местности. Предполагается, что нововведение коснется как тех, кто уже проживает на селе, так и тех, кто решится на переезд из города.
Из проекта постановления следует, что субсидии будут выделять в случае принятия правительством изменений в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий в РБ». Внести в него изменения предложило министерство сельского хозяйства, сообщил «РБК-Уфа»
В проекте документа сказано, что средства субсидии можно потратить на строительство или покупку жилья, в том числе при участии в долевом строительстве.