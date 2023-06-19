Смещение полюса Земли на 78,48 см за 17 лет связано с истощением подземных вод

Команда ученых из различных стран, включая Южную Корею, Китай, Австралию и США, провела исследование и пришла к выводу, что с 1993 по 2010 годы полюс Земли сместился на 78,48 сантиметров, и виной за это является человеческая деятельность, в частности, истощение подземных вод.