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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

Смещение полюса Земли на 78,48 см за 17 лет связано с истощением подземных вод

19 июня 2023, 11:27
Команда ученых из различных стран, включая Южную Корею, Китай, Австралию и США, провела исследование и пришла к выводу, что с 1993 по 2010 годы полюс Земли сместился на 78,48 сантиметров, и виной за это является человеческая деятельность, в частности, истощение подземных вод.

Ученые отметили, что истощение подземных вод вызвало повышение уровня моря, что в свою очередь повлияло на смещение полюса. Но данные полученные в исследовании требуют дополнительной проверки, так как до начала 21 века информация об истощении подземных вод была недостаточной, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Исследование подчеркивает необходимость осознанного использования водных ресурсов и устойчивого развития. Понимание влияния человека на глобальные процессы, такие как смещение полюса, является ключевым шагом.

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