Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
Ученые отметили, что истощение подземных вод вызвало повышение уровня моря, что в свою очередь повлияло на смещение полюса. Но данные полученные в исследовании требуют дополнительной проверки, так как до начала 21 века информация об истощении подземных вод была недостаточной, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Исследование подчеркивает необходимость осознанного использования водных ресурсов и устойчивого развития. Понимание влияния человека на глобальные процессы, такие как смещение полюса, является ключевым шагом.