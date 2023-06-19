Скандальный автобусный маршрут отменили на неопределенный срок в Уфе

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Как сообщают местные жители, автобусный маршрут №364п «был исключен на неопределённое время».
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Минтранса. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Напомним, ранее жители Уфы неоднократно жаловались на данный автобусный маршрут. По их словам, автобус №364п своим маршрутом во многом дублирует автобус №135, но в отличии от него ездит по странному расписанию с большим интервалом между рейсами и не принимает оплату по карте «Алга».