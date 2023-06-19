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Published Сегодня, 06:27

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Скандальный автобусный маршрут отменили на неопределенный срок в Уфе

19 июня 2023, 06:27
Фото: 1MI

Уфимцы снова сообщили об отмене скандального маршрута №364п

Автобусный маршрут №364п, соединявший Уфу и несколько соседних населенных пунктов, по непонятным причинам перестал работать, сообщают местные жители

Как сообщают местные жители, автобусный маршрут №364п «был исключен на неопределённое время».

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Минтранса. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Напомним, ранее жители Уфы неоднократно жаловались на данный автобусный маршрут. По их словам, автобус №364п своим маршрутом во многом дублирует автобус №135, но в отличии от него ездит по странному расписанию с большим интервалом между рейсами и не принимает оплату по карте «Алга».

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