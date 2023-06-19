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СК Башкирии раскрыл подробности суицида судебного пристава

19 июня 2023, 07:31
Фото: 1MI
Ранее тело младшего судебного пристава обнаружили в уличном туалете рядом со зданием районного суда. Ситуацию прокомментировали в региональном Следственном комитете.

Как стало известно ранее, в Ермекеевском районе республики судебный пристав покончил с собой. По информации телеграм-канала Mash Batash, родители мужчина склоняются к тому, что на его решение свести счеты с жизнью могла повлиять изнурительная работа, с которой тот якобы дважды пытался уволиться.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе регионального СК.

— Проводится проверка по указанному факту. Устанавливаем обстоятельства, — прокомментировали Mkset в пресс-службе ведомства.

Помимо этого среди жителей деревни, где пристав проживал вместе с пожилыми родителями, распространилась версия о том, что мужчина якобы покончил с собой из-за девушки. Однако данное предположение опровергли его родители.

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