СК Башкирии раскрыл подробности суицида судебного пристава

Как стало известно ранее, в Ермекеевском районе республики судебный пристав покончил с собой. По информации телеграм-канала Mash Batash, родители мужчина склоняются к тому, что на его решение свести счеты с жизнью могла повлиять изнурительная работа, с которой тот якобы дважды пытался уволиться.