Самоубийство пристава, рабочая суббота в Уфе, беды с автобусами и доходы в Башкирии

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Судебный пристав покончил с собой в уличном туалете возле суда в Башкирии. Выдвигается ряд причин столь радикального поступка, однако в истинных причинах разбираться будут уже следователи. По некоторым данным у погибшего были проблемы на работе, но он не находил духа, чтобы уволиться. Тем временем в Следкоме заявили, что инцидент ждет проверка, так что какие-либо выводы делать еще рано.
Автобусный маршрут №364п, соединявший Уфу и несколько соседних населенных пунктов, по непонятным причинам перестал работать. Жители ближайшего пригорода, который язык не поворачивается называть таковым, из-за его близости к городу, остались без востребованного маршрута, за который что было сил боролись весной. Жители завалили страницу главы Башкирии жалобами и даже добились успеха, маршрут сохранили. Но снова что-то случилось и маршрута, столь нужного жителям Миловского парка, ЖК Молодежный, Мармылево, Романовки, Ветошниково и Миловки. С нетерпением ждем ответа от Минтранса.
Такого поворота на оперативке в правительстве Башкирии, прошедшей без главы региона, точно никто не ожидал. Власти Башкирии решили перенести выходной на середину недели, то есть в эту субботу республика будет работать, а вместо этого отдохнут во вторник, перед еще одним выходным — 28 июня в Башкирии выходной из-за празднования Курбан-байрама.
Внимание — рейтинг. Аналитики изучили сколько фиксированных наборов товаров и услуг могут себе позволить жители региона на медианный доход. Башкирия в этом рейтинге оказалась на 39 месте, в республике по данным за прошлый год за чертой бедности оказались чуть более 10% населения, но количество таких граждан по сравнению с 2021 годом сократилось на 1,3%.
Завершим дайджест понедельничных новостей хорошим известием, «Дом смерти» в Уфе наконец попал в инфополе не из-за трагедии или голодовки, а потому что там заметили начало каких-то работ.