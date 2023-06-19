Самоубийство пристава, рабочая суббота в Уфе, беды с автобусами и доходы в Башкирии

Судебный пристав покончил с собой в уличном туалете возле суда в Башкирии. Выдвигается ряд причин столь радикального поступка, однако в истинных причинах разбираться будут уже следователи. По некоторым данным у погибшего были проблемы на работе, но он не находил духа, чтобы уволиться. Тем временем в Следкоме заявили, что инцидент ждет проверка, так что какие-либо выводы делать еще рано.