Радий Хабиров раскрыл дальнейшую судьбу футбольного клуба «Уфа»

Напомним, после того как ФК «Уфа» вылетел из Первой лиги его покинул его генеральный директор Шамиль Газизов, взяв на себя ответственность за неудачи клуба. Вслед за ним клуб покинули старший и главный тренера команды. Все эти высокие посты уже заняты другими специалистами.