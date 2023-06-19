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Радий Хабиров раскрыл дальнейшую судьбу футбольного клуба «Уфа»

19 июня 2023, 15:26
Фото: 1MI

Хабиров подтвердил, что ФК «Уфа» сохранит госфинансирование и раскрыл задачи клуба

О том, как будет финансироваться клуб и какие перед ним стоят задачи глава рассказал в интервью ТАСС.

Футбольный клуб «Уфа», переживающий масштабные изменения, сохранит финансирование от государства. однако перед тренерским составом и самим футболистами стоит важная задача — выйти в Первую лигу, из которой клуб не так давно вылетел после матча с ФК «Кубань».

Напомним, после того как ФК «Уфа» вылетел из Первой лиги его покинул его генеральный директор Шамиль Газизов, взяв на себя ответственность за неудачи клуба. Вслед за ним клуб покинули старший и главный тренера команды. Все эти высокие посты уже заняты другими специалистами.

Также стоит отметить и то, что у клуба были серьезные финансовые затруднения, а именно многомиллионные долги в том числе и перед Регфондом.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Уфы#Спорт
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