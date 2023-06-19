Работник Восточного выезда Уфы уронил троих с 7-метровой высоты, один из них погиб

Машиниста, который в ходе работ на Восточном выезде Уфы нарушил технику безопасности, приговорили к условному сроку в 2,5 года и к такому же испытательному сроку. дело в том, что нарушение ТБ мужчиной повлекло тяжелые последствия, а именно гибель одного из рабочих и тяжелые травмы двух других.