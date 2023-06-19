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Работник Восточного выезда Уфы уронил троих с 7-метровой высоты, один из них погиб

19 июня 2023, 15:52
Фото: 1MI

Машинист Восточного выезда получил условный срок за гибель и травмы коллег в Уфе

Трагедия на объекте произошла в сентябре прошлого года, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии 19 июня.

Машиниста, который в ходе работ на Восточном выезде Уфы нарушил технику безопасности, приговорили к условному сроку в 2,5 года и к такому же испытательному сроку. дело в том, что нарушение ТБ мужчиной повлекло тяжелые последствия, а именно гибель одного из рабочих и тяжелые травмы двух других.

Обвиняемый допустил столкновения своего погрузчика с технологической тележкой. В ней находились трое рабочих и все они упали с 7-метровой высоты. Один из них к сожалению скончался, еще один получил тяжкий вред здоровью, а третий отделался лишь легким вредом здоровью.

Подсудимый, однако, не признал вину в совершении преступления, а приговор еще не вступил в законную силу.

Восточный выезд из Уфы могут достроить уже в конце 2023 года
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#Ирина Деревянчук#Общество#Приговор#Суд#Новости Уфы#Дороги
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