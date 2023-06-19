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Updated Сегодня, 14:46

Пожилая женщина в Москве стала жертвой нападения вооруженной незнакомки с ножницами

19 июня 2023, 14:45
В Москве пожилая женщина обратилась в полицию, сообщив о нападении на нее неизвестной, вооруженной ножницами.

Инцидент произошел у дома № 127 по Рублевскому шоссе между 11-м и 12-м подъездами, где пострадавшая выращивала цветы. По информации источника издания «Известия», около 11:00 неизвестная женщина подошла к ней и нанесла три царапины ножницами.

После этого нападавшая ударила жительницу дома рукояткой от ножниц по лбу и скрылась с места происшествия. В настоящее время полиция проводит расследование данного инцидента, нападавшая пока не задержана.

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