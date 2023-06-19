Пожилая женщина в Москве стала жертвой нападения вооруженной незнакомки с ножницами

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Инцидент произошел у дома № 127 по Рублевскому шоссе между 11-м и 12-м подъездами, где пострадавшая выращивала цветы. По информации источника издания «Известия», около 11:00 неизвестная женщина подошла к ней и нанесла три царапины ножницами.
После этого нападавшая ударила жительницу дома рукояткой от ножниц по лбу и скрылась с места происшествия. В настоящее время полиция проводит расследование данного инцидента, нападавшая пока не задержана.