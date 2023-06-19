«Поливал меня из ведра»: Как пожарный на отдыхе спас туристическую деревню Айгир

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В субботу 17 июня в деревне Айгир у подножья одноименной скалы в Белорецком районе произошел пожар. Как Mkset сообщал ранее произошел пожар произошел на улице, где в том числе размещены и гостевые дома для многочисленных туристов. Не допустить трагедии получилось лишь по счастливой случайности, на Айгире отдыхал Михаил Праухин — помощник начальника караула 26 пожарно-спасательной части ГУ МЧС по Башкирии.
Мужчина рассказал о том, что сразу понял чем грозит возгорание — пламя могло перекинуться и на соседние строения. Все невольные свидетели происшествия зеваками не были, а наоборот самоорганизовались и стали по цепочке передавать воду из реки и не только тушить баню, но и охлаждать соседний дом.
Однако спасителем от пожара стал не только Михаил Праухин, он рассказал о том, что сотрудник приюта «Айгир» по имени Вячеслав, кстати, бывший сотрудник пожарной охраны города Белорецк, принес мотопомпу с приюта и рукава со стволом. также отдельно рассказал Михаил и о вкладе в тушение экс-сотрудника ОМОН, имени которого он, к сожалению, не запомнил.
— Температура была очень высокая и подходить с ведрами, даже к не горящему дому было практически невозможно. Развернули мотопомпу от реки. Накинул на себя покрывало и начал тушить пожар. Нужно было отстоять не горящий дом, не обращая внимания на то, что один домик сильно полыхал огнем. В ходе тушения я понял, что получится потушить пламя полностью, — рассказывает он и передает отдельное спасибо Вячеславу, который знал, что поливать из ведра нужно не только огонь, но и самого Михаила.
Напомним, вчера в комментариях к посту Госкомитета Башкирии по ЧС о происшествии одна из очевидиц первой рассказала о подвиге Михаила и всех, кто тушил пожар и предложила представить пожарника к награде.