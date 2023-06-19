«Поливал меня из ведра»: Как пожарный на отдыхе спас туристическую деревню Айгир

Однако спасителем от пожара стал не только Михаил Праухин, он рассказал о том, что сотрудник приюта «Айгир» по имени Вячеслав, кстати, бывший сотрудник пожарной охраны города Белорецк, принес мотопомпу с приюта и рукава со стволом. также отдельно рассказал Михаил и о вкладе в тушение экс-сотрудника ОМОН, имени которого он, к сожалению, не запомнил.