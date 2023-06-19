«Подготовительные работы»: История «Дома смерти» в Уфе сдвинулась с мертвой точки

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
Многострадальный дом-долгострой в центре Уфы по адресу улица Кирова 43/2, который успел обрести трагическую славу, вероятно будет достроен. По информации ИА «Башинформ» на многострадальном объекте возобновилась работа техники, а на заборе появилась информация о проведении неких подготовительных работ. Ведет эти работы ЖСК «Дуслык-строй».
«Дом смерти» известен не только многочисленными, в том числе и смертельными жертвами, но и скандалом с его дольщиками, которые даже устраивали голодовку в долгострое, требуя восстановления своих прав. Это происходило летом прошлого года, но эффекта от голодовки жителей наступил лишь спустя продолжительное время.
Напомним, ранее изучая историю скандального дома, сообщал, что строительством дома занимались ЖСК «Дуслык Строй» совместно с ООО «ЭнергоТехСервис». В марте 2017 года трем уфимским девелоперам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Те продали квартиры в строящейся многоэтажке на сумму более 300 миллионов рублей, а после сбежали на Кипр. Позднее двое из них предстали перед судом, а руководитель кооператива до сих пор находится в международном розыске.