«Подготовительные работы»: История «Дома смерти» в Уфе сдвинулась с мертвой точки

Напомним, ранее изучая историю скандального дома, сообщал, что строительством дома занимались ЖСК «Дуслык Строй» совместно с ООО «ЭнергоТехСервис». В марте 2017 года трем уфимским девелоперам предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Те продали квартиры в строящейся многоэтажке на сумму более 300 миллионов рублей, а после сбежали на Кипр. Позднее двое из них предстали перед судом, а руководитель кооператива до сих пор находится в международном розыске.