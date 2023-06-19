Оргкомитет ПМЭФ рассказал об итогах форума в Петербурге

Posted Сегодня, 18:09
Published Сегодня, 18:09
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Основная тема форума — расширение деловых связей и развитие контактов с торговыми партнерами из стран СНГ, арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС — АСЕАН, Латинской Америки. Именно благодаря поддержке этих государств нашей стране удается сохранять стабильность в экономике перед лицом беспрецедентных санкционных ограничений. Участники ПМЭФ-2023 также обсуждали вопросы организации нового пространства доверия, которое могло бы строиться на принципах равноправия и партнерства. Об этом сообщает newia.
События форума ясно показали, что в мире теперь существует новый блок из стремящихся к суверенитету государств и эти государства способны к налаживанию взаимопонимания и сотрудничества по всему миру. Главным ожиданием от ПМЭФ-2023 стало определение вектора международных, государственных, экономических и социальных задач на перспективу.
Как напомнил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, за 26 лет своего существования Петербургский международный экономический форум начал выполнять функции полноценного института национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию зафиксированы на доковидном уровне. Это подтверждает факт восстановления международной деловой активности. За четыре дня участниками мероприятий ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах оказались более 17 тысяч делегатов из 130 стран мира.
Почетный статус страны-гостя в этом году присвоили Объединенным Арабским Эмиратам с делегацией под руководством президента ОАЭ Мухаммеда Аль Нахайяна.
Для участия в форуме в Санкт-Петербург также прибыли президент Алжира, президент Армении, президент Южной Осетии, премьер-министр Кубы, более 150 высокопоставленных официальных лиц — руководители международных организаций и объединений, министры, главы диппредставительств.
Самые многочисленные делегации были направлены на форум от ОАЭ, КНР, Индии, Мьянмы, Казахстана, Кубы и США. В работе форума участвовали более шести тысяч представителей российского и иностранного бизнеса от более чем трех тысяч компаний из 75 стран.
Для освещения мероприятий форума были аккредитованы почти четыре тысячи журналистов из России и других стран.
В качестве информационного партнёра ПМЭФ-2023 выступил медиахолдинг 1MI.