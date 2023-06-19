Оргкомитет ПМЭФ рассказал об итогах форума в Петербурге

Как напомнил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, за 26 лет своего существования Петербургский международный экономический форум начал выполнять функции полноценного института национального развития. Показатели участия и интерес к мероприятию зафиксированы на доковидном уровне. Это подтверждает факт восстановления международной деловой активности. За четыре дня участниками мероприятий ПМЭФ в реальном и виртуальном форматах оказались более 17 тысяч делегатов из 130 стран мира.