Один из осужденных министров Башкирии Рамзиль Кучарбаев обжаловал приговор

Оба министра и остальные фигуранты, приговоренные к лишению свободы, были взяты под стражу в зале суда, примечательно, что вину осужденные не признали. В правительстве Башкирии после вынесения приговора сообщали, что до вступления приговора в законную силу Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев останутся на своих должностях.