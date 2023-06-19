Один из осужденных министров Башкирии Рамзиль Кучарбаев обжаловал приговор

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Адвокат министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева сообщила «Ъ-Уфа», что вынесенный обвинительный приговор будет обжалован и предположила, что заседание могут назначить на осень нынешнего года. Напомним, Рамзиль Кучарбаев как и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляева был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Оба министра и остальные фигуранты, приговоренные к лишению свободы, были взяты под стражу в зале суда, примечательно, что вину осужденные не признали. В правительстве Башкирии после вынесения приговора сообщали, что до вступления приговора в законную силу Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев останутся на своих должностях.