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Один из осужденных министров Башкирии Рамзиль Кучарбаев обжаловал приговор

19 июня 2023, 14:54
Фото: 1MI

Адвокат главы Минстроя Башкирии Рамзиля Кучарбаева обжаловал приговор

О том, что вынесенный на прошлой неделе будут обжаловать в Верховном суде «Ъ-Уфа» сообщила адвокат министра Лариса Исаева 19 июня.

Адвокат министра строительства и архитектуры Башкирии Рамзиля Кучарбаева сообщила «Ъ-Уфа», что вынесенный обвинительный приговор будет обжалован и предположила, что заседание могут назначить на осень нынешнего года. Напомним, Рамзиль Кучарбаев как и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляева был приговорен к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Оба министра и остальные фигуранты, приговоренные к лишению свободы, были взяты под стражу в зале суда, примечательно, что вину осужденные не признали. В правительстве Башкирии после вынесения приговора сообщали, что до вступления приговора в законную силу Рамзиль Кучарбаев и Борис Беляев останутся на своих должностях.

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#Приговор#Суд#Общество#Новости Башкирии#Ирина Деревянчук
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