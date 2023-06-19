Нашли в необычном месте: судебный пристав покончил с собой в Башкирии

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 04:53
Updated Сегодня, 04:53
По информации телеграм-канала, мужчина покончил с собой в туалете, расположенном близ здания суда Ермекеевского района. Как сообщает канал, родители погибшего считают, что подтолкнуть его к столь отчаянному шагу могла изнурительная работа. Мужчина якобы дважды пытался уволиться, но оба раза, якобы поддавшись на уговоры коллег, все же оставался.
Также среди жителей деревни распространился слух о том, что причиной могла быть неразделенная любовь. Однако родители пристава данную версию опровергают. По их словам, погибший уже длительное время не состоял ни с кем в отношениях.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. Мы опубликуем ответ сразу после получения.