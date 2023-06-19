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Нашли в необычном месте: судебный пристав покончил с собой в Башкирии

19 июня 2023, 04:51
Фото: 1MI

Судебный пристав покончил с собой в уличном туалете возле суда в Башкирии

По одной из версий, мужчина сильно уставал из-за работы, дважды пытался уволиться, но оба раза оставался на прежнем рабочем месте, сообщает телеграм-канал Mash Batash

По информации телеграм-канала, мужчина покончил с собой в туалете, расположенном близ здания суда Ермекеевского района. Как сообщает канал, родители погибшего считают, что подтолкнуть его к столь отчаянному шагу могла изнурительная работа. Мужчина якобы дважды пытался уволиться, но оба раза, якобы поддавшись на уговоры коллег, все же оставался.

Также среди жителей деревни распространился слух о том, что причиной могла быть неразделенная любовь. Однако родители пристава данную версию опровергают. По их словам, погибший уже длительное время не состоял ни с кем в отношениях.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

#Азамат Нухов#Происшествия#Суицид#Новости Башкирии#Приставы#Судебные приставы#Следственный комитет
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