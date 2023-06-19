Мужчина из Башкирии построил часовню на месте родного дома

Мужчина проживает в столице Башкирии долгие несколько лет. В родном селе не осталось даже дома, в котором Василий провёл своё детство с родителями. Тем не менее, даже так он не забывает о месте, где родился и вырос. В этом году мужчина на собственные деньги построил небольшую часовню, доступную всем жителем деревни Дмитриевка. Расположена она на месте, где когда-то возвышался дом Василия Владимировича. В настоящее время на территории ведутся работы по облагораживанию, чтобы как можно дольше сохранять подобающий вид самой часовни и прилегающей к ней территории.