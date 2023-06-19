mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 19 июня 11:03

Published 19 июня 11:03

Modified Сегодня, 05:54

Updated Сегодня, 05:54

Изображение материала

Мужчина из Башкирии построил часовню на месте родного дома

19 июня 2023, 11:03
Фото: Б. Мелкоедов/vk.com
Уфимец Василий Вавилов собственными силами построил часовню для местных жителей на месте родительского дома в деревне Дмитриевка в Зилаирском районе.

Мужчина проживает в столице Башкирии долгие несколько лет. В родном селе не осталось даже дома, в котором Василий провёл своё детство с родителями. Тем не менее, даже так он не забывает о месте, где родился и вырос. В этом году мужчина на собственные деньги построил небольшую часовню, доступную всем жителем деревни Дмитриевка. Расположена она на месте, где когда-то возвышался дом Василия Владимировича. В настоящее время на территории ведутся работы по облагораживанию, чтобы как можно дольше сохранять подобающий вид самой часовни и прилегающей к ней территории.

Глава администрации Зилаирского района Борис Мелкоедов поделился этой новостью на своей страничке ВКонтакте.

Напомним, что с 2021 года в республике действует проект «Атайсал — малая родина», в рамках которого осуществляется поддержка уроженцами деревень и сёл своих родных земель.

#Анна Савельева#Новости Башкирии#Башкортостан#Касается каждого
Подпишитесь
«Башкиры дорого заплатили за свою свободу»: какие в истории республики были мятежи
Вчера, 16:33
Житель Башкирии взял в заложники семью с пятью детьми
Сегодня, 04:53
Что происходит в центре Уфы накануне юбилейного форума регионов России и Беларуси
Вчера, 07:54
Всё размыло, авто ушли под землю: курортный Соль-Илецк «поплыл» после жуткого ливня
Вчера, 10:24
Жилищный вопрос. Что происходит на рынке недвижимости Уфы
Вчера, 07:55
IT-ипотека в Зорге. Премьер: условия, сроки, суммы и в чем выгода
Вчера, 05:12