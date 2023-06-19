Кто будет работать в выходной в Башкирии после решения властей

Posted Сегодня, 17:53
Published Сегодня, 17:53
Modified Сегодня, 17:55
Updated Сегодня, 17:55
Согласно тексту документа, суббота, 24 июня, станет рабочим днем для госслужащих Башкирии, которые назначаются и освобождаются от должности главой республики. Это касается работников госорганов республики, работников подведомственных организаций, а также муниципальных служащих.
При этом частным работникам — ИП и самозанятым — предложено также сделать для своих работников 24 июня рабочим днем.
Отмечается, что выходным днем вместо 24 июня станет вторник, 27 июня.