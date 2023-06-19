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Кто будет работать в выходной в Башкирии после решения властей

19 июня 2023, 17:53
Фото: 1MI

Кто будет работать в субботу 24 июня в Башкирии

Проект распоряжения главы Башкирии Радия Хабирова уже готов, Mkset стали известны детали документа

Согласно тексту документа, суббота, 24 июня, станет рабочим днем для госслужащих Башкирии, которые назначаются и освобождаются от должности главой республики. Это касается работников госорганов республики, работников подведомственных организаций, а также муниципальных служащих.

При этом частным работникам — ИП и самозанятым — предложено также сделать для своих работников 24 июня рабочим днем.

Отмечается, что выходным днем вместо 24 июня станет вторник, 27 июня.

#Валерия Панаева
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