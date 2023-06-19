IT-специалисты в Башкирии получат ипотеку по сниженной ставке

Согласно новым условиям, сотрудники местных IТ-компаний, аккредитованных Минцифры России, смогут оформить кредит на покупку жилья со сниженной на 1% ставкой.



«Цифровизация экономики требует наличия квалифицированных специалистов с соответствующими навыками, и введение дополнительных мер социальной поддержки поможет удерживать такие кадры в регионе. Программа единой ипотеки предоставляет возможность IТ-специалистам улучшить жилищные условия на более выгодных условиях за счет субсидии от регионального правительства. Каждый регион может самостоятельно определить размер оказываемой поддержки и дополнительные условия», — прокомментировал замдиректора подразделения ДОМ.РФ «Госпрограммы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.



Используя платформу наш. дом.рф, в рамках программы IТ-ипотеки специалисты могут подать одну заявку в банк для получения кредита на самых выгодных условиях. Банк ДОМ.РФ уже начал принимать заявки.



Одной из основных задач региона является повышение уровня жизни его жителей, включая создание механизмов, делающих приобретение жилья более доступным. Дополнительное снижение ставки по IТ-ипотеке будет способствовать достижению этой цели.



«Меры господдержки для развития IT-отрасли были объявлены президентом России в марте прошлого года. Льготная ипотека для IT-специалистов со ставкой до 5% годовых занимает особое место среди этих мер. Благодаря инициативе Башкортостана и поддержке оператора проекта ДОМ.РФ удалось снизить ставку еще больше. В регионе данная мера поддержки получила значительный отклик, и за весь период льготного кредитования было выдано более 180 кредитов на общую на сумму более 1,2 млрд рублей», — подчеркнул министр цифрового развития государственного управления Республики Башкортостан Геннадий Разумикин.