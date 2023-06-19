«Идущие к черту»: в Башкирии ополчились на экстрасенсов, увидевших «проклятие Иуды»

Братья Александр и Олег Шепс и их коллега-ведьма Марьяна Романова пообщались с жителями, но помимо них они разговаривали с духами, с покойниками и землей и смогли здорово удивить сельчан. Но если участников программы удивить экстрасенсам удалось, то пользователи соцсетей в большинстве своем назвали действо «фарсом» и усомнились в способностях сильнейших экстрасенсов.