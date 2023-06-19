«Идущие к черту»: в Башкирии ополчились на экстрасенсов, увидевших «проклятие Иуды»

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
Братья Александр и Олег Шепс и их коллега-ведьма Марьяна Романова пообщались с жителями, но помимо них они разговаривали с духами, с покойниками и землей и смогли здорово удивить сельчан. Но если участников программы удивить экстрасенсам удалось, то пользователи соцсетей в большинстве своем назвали действо «фарсом» и усомнились в способностях сильнейших экстрасенсов.
— Из скольки там сезонов «Битвы экстрасенсов», толпа этих магов пандемию ковида не увидели, а духов видят, — написал Марс К.
Резеда М. задалась вопросом «при чем здесь проклятие Иуды?»
— Земли и деревня башкирские. Что Иуда гостил в этих местах. Чушь! Не верьте, люди, — призвала женщина.
Более нейтрально и без обвинений высказалась Настя П., скорее, пожалев тех, кто в безвыходной ситуации обращается к потустороннему миру.
— Самое страшное, что людям в этой передаче внушают, — это НАДЕЖДУ на потусторонние силы. Якобы «экстрасенсы» разговаривают с их погибшими родственниками, держат с ними связь… Это игра на чувствах людей, делают шоу на горе других, — написала женщина.
Дарья М. недоумевает по поводу того, что люди верят «в слитую инфу».
— Ну как можно верить, а??? Им же сливают всю инфу, люди, опомнитесь, это просто большие деньги крутятся, и наживаются на людях, у которых горе! — уверена она.
Лайсан Г., напротив, считает, что верить в слова экстрасенсов не заставляют, но кому-то общение с ними и информация от них могут принести реальное облегчение.
Роза Ф. также высказалась скорее в защиту экстрасенсов и тонкого незримого мира.
— Всем нужна надежда. Я безбожница, в советское время воспитывали по Маяковскому. У меня был период, что все плохо и не наладится. Одна сказала — «иди в храм поставь свечку, скажи, что хочешь, покайся, это неважно, главное от души». Я гостинцев купила, сложила для служивых. И что вы думаете. У меня все наладилось.
А вы — «чертовщина». Каждому свое, — написала в комментариях женщина.
Айрат Ш. попытался разоблачить участников и сам формат шоу, предположив, что «информацию от покойников» участникам могут «сливать» от знающего жителя села, который находится «в доле».
— Кто-то из односельчан за хорошее вознаграждение всё это рассказал постановщикам «Битвы», ну, а дальше хороший артистизм, — сообщил якобы хорошо информированный комментатор.
Примерно того же мнения придерживается и Александр З.
— Уже давно все разоблачили, конечно, постанова, большинство героев — актеры, а вот люди с приходящими проблемами — настоящие, и их жалко больше всего, у человека и так горе, а ему вместо успокоения ещё сильнее в душу нагадили, полагает он.
Напомним, в субботу, 17 июня, вышел выпуск телепрограммы «Экстрасенсы. Битва сильнейших». Трое экстрасенсов приехали в село Буганак в Белорецком районе Башкирии, обеспокоенное чередой странных самоубийств исключительно среди мужчин, причем по большей части молодых. Мужчины добровольно уходили из жизни при странных обстоятельствах, по мнению жителей, не имея причин для столь радикального поступка.