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«Ходят в туалет с ковшиком»: премьер Башкирии рассказал, что его поразило на Донбассе

19 июня 2023, 07:18
Фото: https://t.me/agnazarov
Премьер-министр Башкирии рассказал, какой вклад вносит Башкирия в восстановление Красного луча и Мариуполя

В качестве примера Андрей Назаров привел школу №7, на которую «без слез не взглянешь».

— Последние 8-10 лет там никто ничего не делал, понятно, сложная обстановка. Но по сути школы и детсады не ремонтировались 50-60 лет. Воды нет в школах — дети ходят в туалет с ковшиком. Никакой инфраструктуры, все брошено на самотек. Люди должны оценить, что если Башкортостан берется, то все будет сделано, — добавил премьер-министр Башкирии.

#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО
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