«Ходят в туалет с ковшиком»: премьер Башкирии рассказал, что его поразило на Донбассе

— Последние 8-10 лет там никто ничего не делал, понятно, сложная обстановка. Но по сути школы и детсады не ремонтировались 50-60 лет. Воды нет в школах — дети ходят в туалет с ковшиком. Никакой инфраструктуры, все брошено на самотек. Люди должны оценить, что если Башкортостан берется, то все будет сделано, — добавил премьер-министр Башкирии.