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Губернатор Подмосковья рассказал о заключенных на ПМЭФ соглашениях

19 июня 2023, 14:19
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Петербургский международный экономический форум 2023 года оказался весьма плодотворным для Подмосковья. Регион подписал 36 контрактов, благодаря которым здесь появится около 18,5 тысячи рабочих мест.

Среди особенно важных для Московской области соглашений — договоренность с компанией из Китая об инвестициях в размере около миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на строительство предприятия по производству субстанции гепарина натрия. Фабрика будет работать в подмосковном Воскресенске. Свои подписи под документом поставили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин. Об этом информирует «Подмосковье сегодня».

В Одинцовском округе на территории госпиталя «Лапино» построят учреждение, где онкозаболевания будут выявлять и лечить новым методом — онкотераностикой. Предполагается, что центр, инвестиции в который составят пять миллиардов рублей, будет возведен к концу 2025 года.

Договор с компанией «Росагролизинг» дает сельхозпроизводителям возможность брать технику в лизинг на льготных условиях. Сегодня через эту компанию приобретается каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн в сельском хозяйстве области.

Соглашение с компанией «ИмпортЛогистик» рассчитано на организацию в Подмосковье предприятия для переработки и хранения сельхозпродукции. Проект, в который инвестор планирует вложить 5,7 миллиарда рублей, позволит создать 700 рабочих мест.

Регион продолжает расширять деловые связи с Белоруссией. Ожидается, что белорусская компания откроет кондитерское производство в Лыткарине, запустит транспортно-логистический комплекс и производство продуктов питания.

В числе крупных промышленных проектов важное место занимает соглашение с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». На новом предприятии начнется также выпуск продукции, которая требует многоуровневой технологической обработки: это листы с полированной, шлифованной поверхностью.

В Ступине появится завод, выпускающий газобетонные блоки, а двигателестроительный кластер в Коломне получит инвестиции в максимальном объеме. Компания «Трансмашхолдинг» вложит 26 миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в реновацию Коломенского колледжа, где планируется обучать специалистов для предприятия.

«Питерский форум — одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — отметил глава Московской области Андрей Воробьев.

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