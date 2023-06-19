Губернатор Подмосковья рассказал о заключенных на ПМЭФ соглашениях

«Питерский форум — одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — отметил глава Московской области Андрей Воробьев.