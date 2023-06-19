Губернатор Подмосковья рассказал о заключенных на ПМЭФ соглашениях

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Среди особенно важных для Московской области соглашений — договоренность с компанией из Китая об инвестициях в размере около миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на строительство предприятия по производству субстанции гепарина натрия. Фабрика будет работать в подмосковном Воскресенске. Свои подписи под документом поставили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и соучредитель ООО «Северный океан» Ван Юнцин. Об этом информирует «Подмосковье сегодня».
В Одинцовском округе на территории госпиталя «Лапино» построят учреждение, где онкозаболевания будут выявлять и лечить новым методом — онкотераностикой. Предполагается, что центр, инвестиции в который составят пять миллиардов рублей, будет возведен к концу 2025 года.
Договор с компанией «Росагролизинг» дает сельхозпроизводителям возможность брать технику в лизинг на льготных условиях. Сегодня через эту компанию приобретается каждый третий трактор и каждый четвертый комбайн в сельском хозяйстве области.
Соглашение с компанией «ИмпортЛогистик» рассчитано на организацию в Подмосковье предприятия для переработки и хранения сельхозпродукции. Проект, в который инвестор планирует вложить 5,7 миллиарда рублей, позволит создать 700 рабочих мест.
Регион продолжает расширять деловые связи с Белоруссией. Ожидается, что белорусская компания откроет кондитерское производство в Лыткарине, запустит транспортно-логистический комплекс и производство продуктов питания.
В числе крупных промышленных проектов важное место занимает соглашение с промышленным центром обработки металлов «Электроугли». На новом предприятии начнется также выпуск продукции, которая требует многоуровневой технологической обработки: это листы с полированной, шлифованной поверхностью.
В Ступине появится завод, выпускающий газобетонные блоки, а двигателестроительный кластер в Коломне получит инвестиции в максимальном объеме. Компания «Трансмашхолдинг» вложит 26 миллиардов рублей в само производство и еще 1,3 миллиарда — в реновацию Коломенского колледжа, где планируется обучать специалистов для предприятия.
«Питерский форум — одно из главных экономических событий года. Мы, как и все регионы, тщательно к нему готовимся. Все те встречи и договоренности, которыми мы в прежние годы здесь заручились, сегодня уже в большинстве своем дают результат в виде налогов в бюджет и рабочих мест», — отметил глава Московской области Андрей Воробьев.