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Депутат Госдумы выступил против «курилок» в аэропортах

19 июня 2023, 08:32
По словам депутата Госдумы, главы общественной организации «Трезвая Россия» Султана Хамзаева, курительные комнаты в аэропортах нужно запретить.

В ходе беседы с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что выступает против любых форм курилок и считает их неправильными. Он считает, что курилки в аэропортах «выглядят отвратительно» и сравнивает их с отстойниками.

Депутат полагает, что вместо этого людям нужно предоставлять возможности и программы для победы над вредной привычкой. По мнению Хамзаева, курильные комнаты выгодны не курильщикам, а компаниям, занимающимся продажей сигарет.

Депутат подчеркнул: компании, занимающиеся производством табака, стоит облагать дополнительными налогами. Выпученные в виде дополнительных налоговых обязательств средства следует направить на ценные для общества программы.

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