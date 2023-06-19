Депутат Госдумы выступил против «курилок» в аэропортах

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В ходе беседы с журналистами интернет-издания «Подмосковье сегодня» он подчеркнул, что выступает против любых форм курилок и считает их неправильными. Он считает, что курилки в аэропортах «выглядят отвратительно» и сравнивает их с отстойниками.
Депутат полагает, что вместо этого людям нужно предоставлять возможности и программы для победы над вредной привычкой. По мнению Хамзаева, курильные комнаты выгодны не курильщикам, а компаниям, занимающимся продажей сигарет.
Депутат подчеркнул: компании, занимающиеся производством табака, стоит облагать дополнительными налогами. Выпученные в виде дополнительных налоговых обязательств средства следует направить на ценные для общества программы.