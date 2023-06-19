Братья Мазараки: интересные факты старинного дворянского рода

Свою блестящую службу Мазараки завершил в качестве генерал-майора, выйдя в отставку в 1829 г. На покой не ушел, на гражданской службе применил весь свой опыт в полной мере —возглавлял в разные годы государственные учреждения, среди которых пороховой завод в Казани и оружейный в Сестрорецке. Военных приемщиков на такие позиции в то время не назначали, выбор делали исключительно в пользу крупных военачальников.