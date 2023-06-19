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Братья Мазараки: интересные факты старинного дворянского рода

19 июня 2023, 13:13
Фото: Википедия
Род Мазараки ведет свою историю с древних времен. Современные исследователи утверждают, что впервые фамилия в русских летописях встречается с 14 века.

Со временем этот знатный род разделился на несколько ветвей, одна из них осталась на Украине, когда та перешла в российское подданство. О представителях именно этой ветви рода и пойдет речь дальше.

Семен Семенович Мазараки и его дети яркий пример дворянской фамилии, представители которой из поколения в поколение служили военными. «Ритуал Мазараки» не был чем-то необычным в то время. Для высшей титулованной знати военная служба была предпочтительнее и часто престижнее, чем гражданская.

Братья Мазараки сумели себя проявить не только на военном поприще. Не зря девиз рода «ВСЕМ СВЕТЯТ». Члены этой семьи оказали значительное влияние и на другие сферы — государственное управление, промышленность и искусство.

Военная служба на первом месте

Известно, что Семён Семенович Мазараки родился в 1787 г. Место рождения — село Талалаевка под Черниговом.

Судьба его была предрешена — сказывался «ритуал Мазараки». Отец был премьер-майором, дед — имел почетное звание бунчуковый товарищ, прадед доблестно сражался и погиб при взятии крепости в Дербенте.

Закончив кадетский корпус, он поступил в конно-артиллерийский батальон в чине подпоручика. Участвовал в Отечественной войне 1812 г. Имел государственные награды — орден святой Анны, святого Владимира и Георгия. А герой Отечественной войны 1812 года и непосредственный участник боя при взятии Суассона в 1814 г Сергей Волконский называл Мазараки среди других, оказавших «главное содействие в завладении» этого укрепленного города.

Свою блестящую службу Мазараки завершил в качестве генерал-майора, выйдя в отставку в 1829 г. На покой не ушел, на гражданской службе применил весь свой опыт в полной мере —возглавлял в разные годы государственные учреждения, среди которых пороховой завод в Казани и оружейный в Сестрорецке. Военных приемщиков на такие позиции в то время не назначали, выбор делали исключительно в пользу крупных военачальников.

Братья Мазараки продолжение славной истории рода

Семен Семенович женился на Анне Дебольцевой, отец ее был статский советник, имел дворянский титул. В браке родилось четверо сыновей — Семён, Илья, Николай и Адриан, а также дочь Александра.

Брак был благополучен со всех сторон. После смерти отца Анна получила хорошее наследство —земли в двух губерниях. Семен Семеновича назначали на новые должности, семья много переезжала.

Это не могло не отразиться на выборе сыновей — снова реализовался «ритуал Мазараки». Все братья поступили на военную службу, начав ее в лейб-гвардии Семёновского полка.

Семён в 1858 г. завершил военную карьеру в чине полковника. Илья тоже дослужился до этого титула и, как отец в свое время, не сумел сидеть без дела и продолжил работу на государственной службе.

Николай вышел в отставку в чине генерал-майора. Карьера военного у него оказалась насыщенной событиями — принимал участие в подавлении восстания венгерских революционеров (в 1740 г Россия встала на сторону Австрии), в боях на Кавказе, защищал Севастополь. Имел ранения.

Неожиданной оказалась судьба у Адриана. Он тоже служил, но недолго — до 1858 г. Выйдя в отставку женился, но рано овдовел. Оставшись с дочерью Марией, более не связал себя узами брака. Дал дочери хорошее образование, растил ее в музыкальной среде, развитию которой отдал много сил.

Музыкальное общество проводило в доме Адриана репетиции хора, на свои деньги Мазараки пригласил преподавателя вокала из Италии.

Дружил с величайшими музыкантами того времени братьями Рубинштейн, основателями Петербургской и Московской консерватории, много музицировал сам. В течение нескольких лет выступал меценатом Русского музыкального общества в Воронеже.

Ритуал Мазараки снова реализовался в судьбе потомков. Надежда, внучка Адриана Мазараки впоследствии стала оперной певицей и выступала на сцене Большом театре.

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