Жители Уфы показали контейнерную площадку для мусора, которая разрастается по району

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:02
Вечером 17 июня в популярном чате в telegram «Демчане» появились фото контейнерной площадки для мусора по улице Якуба Коласа, которая вызывает негодование как у ее пользователей, так и у тех, кто проходит и проезжает мимо нее. Окраина района активно застраивается и там помимо частных домов построено множество таунхаусов, жителям организовали вместительную контейнерную площадку, но и ее оказалось мало. Теперь местные спорят, дело в величине площадки или же в умении не сорить.
— Демчане по улице Якуба Коласа можно как-то поаккуратнее выбрасывать мусор? Уже все летит на проезжую часть дороги!!! По многочисленным просьбам жителей Дёмы сделали новую контейнерную площадку, прежняя давно пришла в негодность и не справлялась с большой нагрузкой. Накопленные отходы разлетались по округе, что, конечно, вызывало у людей большой негатив. А что толку, сделали нормальную площадку, а в итоге снова загадили, неужто сложно уложить в контейнер или аккуратно складировать, не понимаю я людей, сами жалуются на мусор, и сами засоряют, — пишет разгневанная демчанка.
В целом с мнением женщины другие пользователи согласны, высказались соседи и о том, что новая просторная площадка превратилась в раздолье для граждан без определенного места жительства и для безнадзорных собак, которые постоянно находятся поблизости «в режиме ожидания». Однако прозвучало и другое мнение о том, что необходимо чаще вывозить мусор во избежание таких ситуаций.
— Может просто вывозить чаще? А не держать неделями этот контейнер, видно же что контейнер битком, и давно уже надо огромный контейнера, кубов на 20, — пишет Иван А.
Не так давно Mkset описывал похожую историю из Демского района, где в частном секторе по улице Магистральной нашлась «необслуживаемая» площадка. Оператор ТКО с ней работает и именно твердые коммунальные отходы вывозит, однако ветви деревьев и крупный строительный мусор к ТКО не относится, и заниматься вывозом такого мусора должна управляющая компания.