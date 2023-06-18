Жители Уфы показали контейнерную площадку для мусора, которая разрастается по району

Вечером 17 июня в популярном чате в telegram «Демчане» появились фото контейнерной площадки для мусора по улице Якуба Коласа, которая вызывает негодование как у ее пользователей, так и у тех, кто проходит и проезжает мимо нее. Окраина района активно застраивается и там помимо частных домов построено множество таунхаусов, жителям организовали вместительную контейнерную площадку, но и ее оказалось мало. Теперь местные спорят, дело в величине площадки или же в умении не сорить.