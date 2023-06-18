Жары не будет: В Уфе до конца июня прогнозируются холода

По прогнозам синоптиков в Уфе как минимум в июне будет не до купания. Уже завтра, 19 июня в Уфе существенно похолодает и дневная температура воздуха будет колебаться около 13 градусов. Ночью и вовсе температура воздуха не превысит 7 градусов.