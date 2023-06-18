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Жары не будет: В Уфе до конца июня прогнозируются холода

18 июня 2023, 07:10
Фото: 1MI

В Уфе до конца июня установится холодная погода с потеплением всего до 21 градуса

Ночью температура воздуха будет опускаться до 7 градусов.

По прогнозам синоптиков в Уфе как минимум в июне будет не до купания. Уже завтра, 19 июня в Уфе существенно похолодает и дневная температура воздуха будет колебаться около 13 градусов. Ночью и вовсе температура воздуха не превысит 7 градусов.

Таких совершенно не летних и холодных дней будет всего два, однако до конца июня значительного тепла уже не будет. Потепление будет постепенным и максимальная температура воздуха днем обещана не выше 21 градуса.

При этом осадков в июне в столице республике не прогнозируют. Ночью же столбик термометра будет колебаться в значениях от 10 до 15 градусов.

#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Уфы#Летний оздоровительный отдых
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