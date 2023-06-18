Застройщика двух свечек в центре уфимской Демы могут обязать построить садик и школу

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
В центре Демского района Уфы уже выросли два 26-этажных дома, один из них уже сдан, второй вот сдадут. Застройщика же ЖК «Семь звезд» «Уфастройзаказчик»
в Уфе могут обязать возвести соцобъекты, а именно построить новый корпус к детсаду № 115, возвести корпус для лицея № 123 и также пристроить дополнительный блок к Дворцу детского и юношеского творчества «Орион».
Как сообщает РБК история тянется более 10 лет, так в 2012 году горадминистрация и заказчик в рамках договора о развитии застроенной территории договорились о том, что помимо двух 26-этажных свечек должны будут появиться и соцобъекты, а именно детсад, корпус школы и блок ДДЮТ. Но для строительства данных объектов мэрия должна была предоставить земельные участки застройщику.
В мае 2023 года Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии в заключении дополнительного соглашения к договору развития территории с обязательством девелопера построить и реконструировать указанные объекты, год назад, в апреле мэрия по суду требовала заключения допсоглашения и передачу объектов городу, но суд согласился с доводами застройщика, который сослался на отсутствие земельных участков под строительство. До этого в 2018 году сам «Уфастройзаказчик» подал иск к администрации города, потребовав изменить условия договора и продлив сроки выполнения обязательств сторон, завершилось дело заключением мирового соглашения.
РБК-Уфа приводит выдержки из судебного решения, в которых сообщается, что более чем за десять с лишним лет реализации договора развития территории чиновники администрации не могли не видеть, что объекты не строятся и принять меры. Действия или же бездействие администрации в решении суда названы «злоупотреблением правом».
В нынешнем июне прокуратура республики, которая выступала третьим лицом в данном споре решила обжаловать постановление Арбитражного суда Башкирии.
ЖК «Семь звезд» в Уфе возвели в самом центре Демского района, активно разросшегося за последнее десятилетие. Район испытывает весьма острую проблему как с записью в детские сады и поликлиники, так и в школы. Тем более, что к учреждениям района относится также пригород.