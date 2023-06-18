Застройщика двух свечек в центре уфимской Демы могут обязать построить садик и школу

В мае 2023 года Арбитражный суд Башкирии отказал мэрии в заключении дополнительного соглашения к договору развития территории с обязательством девелопера построить и реконструировать указанные объекты, год назад, в апреле мэрия по суду требовала заключения допсоглашения и передачу объектов городу, но суд согласился с доводами застройщика, который сослался на отсутствие земельных участков под строительство. До этого в 2018 году сам «Уфастройзаказчик» подал иск к администрации города, потребовав изменить условия договора и продлив сроки выполнения обязательств сторон, завершилось дело заключением мирового соглашения.