Волну странных самоубийств в Башкирии разгадали медиумы «Битвы экстрасенсов»

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:14
Медиум Александр Шепс из «Битвы экстрасенсов» сразу понял суть проблемы с которой на телевидение, а конкретно к сильнейшим экстрасенсам, обратились жители села Буганак в Белорецком районе. Над их селом пронеслась волна странных самоубийств, все они были совершены одинаковым способом теми, от кого родные и близкие не могли ожидать такого поступка.
Экстрасенсы, среди которых были двое родных братьев, Александр и Олег Шепс, долго спорили о том в каком порядке они будут проходить испытание. Конфликт между братьями зашел так далеко, что Александр Шепс едва не покинул съемочную площадку. Помимо братьев в программе принимала участие Марьяна Романова.
Однако редакция решила, что первым пойдет Александр, однако сам он был категорически против. Так или иначе Александр Шепс стал проходить испытание первым и стал общаться с селянками, но смех и улыбки быстро прекратились.
Шепс не хотел рассказывать, но среди 10 женщин «ходил» мужчина, но виден он был только самому медиуму. Погибший в 1994 году мужчина «рассказал» медиуму о ситуации и он понял, что «село вымирает» и «это как болезнь».
К счастью Александр Шепс рассказал и том, что выявленное им «проклятие Иуды» можно исцелить, однако для этого необходимо будет найти нулевого пациента или же первую жертву проклятия, с помощью которого медиум сможет прекратить череду трагедий.
Стоит отметить, что множественные смерти мужчин отметила также и ведьма Марьяна Романова, однако позже она «сбилась со следа» и пришла к деревенскому клубу, где было совершено убийство. Однако после этого она вновь вернулась на верный путь и в трансе называла имена и моменты, которые с полуслова поняли, о чем она говорит. Ведьма высказалась, что по ее мнению на части присутствующих женщин есть некая черная печать. В итоге Марьяна с духами ушла на окраину села и пришла в дом к одной из женщин, на которой она увидела «вдовью печать». Позже она начала даже описывать погибших мужчин, а следом ушла глубоко в прошлое, в годы, когда в деревне жили пленные немцы, которых травили местные дети.
Брат Александра Шепса Олег Шепс также глубоко впечатлил жительниц села. Он называл имена и обстоятельства смерти селян, а также рассказал об истории с похороненным под чужим именем мужчине. Также Олег Шепс называл множество личных подробностей и называл имена, от которых жители начинали плакать, чьи-то родственники просили прощения и даже разговаривали на башкирском языке. Однако по сути вопроса, о волне суицидов, Олег Шепс не говорил до определенного момента, но потом также вышел на правильный ответ.