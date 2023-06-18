Волну странных самоубийств в Башкирии разгадали медиумы «Битвы экстрасенсов»

Стоит отметить, что множественные смерти мужчин отметила также и ведьма Марьяна Романова, однако позже она «сбилась со следа» и пришла к деревенскому клубу, где было совершено убийство. Однако после этого она вновь вернулась на верный путь и в трансе называла имена и моменты, которые с полуслова поняли, о чем она говорит. Ведьма высказалась, что по ее мнению на части присутствующих женщин есть некая черная печать. В итоге Марьяна с духами ушла на окраину села и пришла в дом к одной из женщин, на которой она увидела «вдовью печать». Позже она начала даже описывать погибших мужчин, а следом ушла глубоко в прошлое, в годы, когда в деревне жили пленные немцы, которых травили местные дети.