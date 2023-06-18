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Власти Уфы раскрыли судьбу полуразрушенного мозаичного фонтана у парка Нефтехимиков

18 июня 2023, 11:36
Фото: mkset.ru

Реконструкция фонтана у парка Нефтехимиков в Уфе не входит в проект за 700 млн рублей

Первый этап завершен, идут торги на второй этап, но на фонтан конкретных планов нет, сообщили в пресс-службе мэрии.

Стали известны планы властей Уфы на неработающий уже долгие годы фонтан перед парком Нефтехимиков и одноименным ДК. Даже в полуразрушенном виде фонтан привлекает внимание своей оригинальностью и пусть былой, но красотой.

Так, в ближайшие планы властей реконструкция фонтана не входит, однако «объект пока не входит в проект, вопрос его обновления будет решаться дополнительно».

Mkset уже дважды гулял по парку Нефтехимиков, старейшему парку Уфы, за месяц до открытия и почти сразу после него.

Полная стоимость реконструкции парка Нефтехимиков в Уфе составила 700 млн рублей
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#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
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