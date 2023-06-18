Власти Уфы раскрыли судьбу полуразрушенного мозаичного фонтана у парка Нефтехимиков

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Стали известны планы властей Уфы на неработающий уже долгие годы фонтан перед парком Нефтехимиков и одноименным ДК. Даже в полуразрушенном виде фонтан привлекает внимание своей оригинальностью и пусть былой, но красотой.
Так, в ближайшие планы властей реконструкция фонтана не входит, однако «объект пока не входит в проект, вопрос его обновления будет решаться дополнительно».
Mkset уже дважды гулял по парку Нефтехимиков, старейшему парку Уфы, за месяц до открытия и почти сразу после него.