В Уфе в очередной раз эвакуировали СТЦ «Мега», на этот раз из-за проводки

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В воскресенье, идеальный день для шоппинга, в СТЦ «Мега» на улице Рубежной в Уфе началась эвакуация. В «Меге» сработала автоматическая пожарная сигнализация и на место тут же выехали пожарные. На место они выехали по повышенному рангу сложности пожара.
К счастью помощь пожарных понадобилась незначительная, в одном из магазинов произошло короткое замыкание проводки из-за которого произошел пожар на площади два погонных метра. В происшествии никто не пострадал.