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В Уфе в очередной раз эвакуировали СТЦ «Мега», на этот раз из-за проводки

18 июня 2023, 07:44
Фото: Моя Уфа Новости Уфа Башкирия

В уфимском СТЦ «Мега» произошел пожар из-за которого эвакуировали 2500 человек

О том из-за чего произошло возгорание в одном из магазинов рассказали в пресс-службе МЧС по Башкирии 18 июня.

В воскресенье, идеальный день для шоппинга, в СТЦ «Мега» на улице Рубежной в Уфе началась эвакуация. В «Меге» сработала автоматическая пожарная сигнализация и на место тут же выехали пожарные. На место они выехали по повышенному рангу сложности пожара.

К счастью помощь пожарных понадобилась незначительная, в одном из магазинов произошло короткое замыкание проводки из-за которого произошел пожар на площади два погонных метра. В происшествии никто не пострадал.

«Мегу» срочно эвакуировали в Уфе
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#Происшествия#Новости Уфы#Пожар#Ирина Деревянчук
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