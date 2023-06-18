В Уфе в очередной раз эвакуировали СТЦ «Мега», на этот раз из-за проводки

В воскресенье, идеальный день для шоппинга, в СТЦ «Мега» на улице Рубежной в Уфе началась эвакуация. В «Меге» сработала автоматическая пожарная сигнализация и на место тут же выехали пожарные. На место они выехали по повышенному рангу сложности пожара.