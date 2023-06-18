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В ГИБДД напомнили о перекрытиях улиц в Уфе сегодня, на будущей неделе и до конца июня

18 июня 2023, 12:38
Фото: 1MI
В центре Уфы до конца июня планируется перекрытие пяти улиц, напомнил Владимир Севастьянов 17 июня.

В Госавтоинспекции Уфы напомнили уфимцам о том, что с 18 июня в Уфе действует ограничение на улице Заки Валиди на участке от улиц Гафури до Советской, продлится оно до 3 июля.

С 25 по 28 июня в связи с проведением Х Форума регионов России и Белоруссии.будет ограничено движение на улицах:

Генерал-губернатора Перовского, Гафури (от ул. Пушкина до ул. Пятигорской), Гоголя (от ул. Тукаева до ул. Заки Валиди) и Аксакова (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).

В связи с ограничениями движения Госавтоинспекция Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно продумать маршруты объезда данных участков в самом центре.

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#Ирина Деревянчук#Уфа#Город#Новости Уфы#Дороги#Автомобиль
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