В ГИБДД напомнили о перекрытиях улиц в Уфе сегодня, на будущей неделе и до конца июня

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Госавтоинспекции Уфы напомнили уфимцам о том, что с 18 июня в Уфе действует ограничение на улице Заки Валиди на участке от улиц Гафури до Советской, продлится оно до 3 июля.
С 25 по 28 июня в связи с проведением Х Форума регионов России и Белоруссии.будет ограничено движение на улицах:
Генерал-губернатора Перовского, Гафури (от ул. Пушкина до ул. Пятигорской), Гоголя (от ул. Тукаева до ул. Заки Валиди) и Аксакова (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).
В связи с ограничениями движения Госавтоинспекция Башкортостана просит участников дорожного движения заблаговременно продумать маршруты объезда данных участков в самом центре.