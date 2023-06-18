В ГИБДД напомнили о перекрытиях улиц в Уфе сегодня, на будущей неделе и до конца июня

С 25 по 28 июня в связи с проведением Х Форума регионов России и Белоруссии.будет ограничено движение на улицах:



Генерал-губернатора Перовского, Гафури (от ул. Пушкина до ул. Пятигорской), Гоголя (от ул. Тукаева до ул. Заки Валиди) и Аксакова (от ул. Пушкина до ул. Заки Валиди).