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В Башкирии рабочая неделя начнется с дневной прохлады и ночных заморозков

18 июня 2023, 05:36
Фото: 1MI

В Башкирии рабочая неделя начнется с прохлады и ночных заморозков до -2 градусов

Тепло задержалось в республике ненадолго и на смену ему идет дневная температура не более 17 градусов, сообщает Башгидрометцентр 18 июня.

Понедельник 19 июня в Башкирии пройдет без существенных осадков, но по востоку республики прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, лишь местами вероятны порывы до сильного.

Ночная температура будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов, однако в горных и северных районах будет еще холоднее от -2 до 0 как в воздухе так и на поверхности почвы. Днем столбик термометра составит от 12 до 17 градусов.

Во вторник 20 июня местами по Башкирии прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Ночная и дневная температура никак не будет отличаться от прогноза на понедельник.

#Ирина Деревянчук#Погода#Новости Башкирии
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