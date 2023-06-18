В Башкирии рабочая неделя начнется с дневной прохлады и ночных заморозков

Posted Сегодня, 05:36
Published Сегодня, 05:36
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Понедельник 19 июня в Башкирии пройдет без существенных осадков, но по востоку республики прогнозируются кратковременные дожди, грозы. Ветер северный умеренный, лишь местами вероятны порывы до сильного.
Ночная температура будет колебаться в пределах от 4 до 9 градусов, однако в горных и северных районах будет еще холоднее от -2 до 0 как в воздухе так и на поверхности почвы. Днем столбик термометра составит от 12 до 17 градусов.
Во вторник 20 июня местами по Башкирии прогнозируется небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Ночная и дневная температура никак не будет отличаться от прогноза на понедельник.