Стало известно кто стал новым главным тренером ФК «Уфа»

Футбольный клуб «Уфа» переживает масштабные кадровые перестановки. В начале лета пост генерального директора клуба покинул Шамиль Газизов, а следом за ним и старший и главный тренеры клуба. Главный тренер клуба Арслан Халимбеков ушел с поста в связи с истечением срока контракта. Старший тренер Николай Сафрониди, который ранее и сам выступал за клуб также ушел с поста.