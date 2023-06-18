Стало известно кто стал новым главным тренером ФК «Уфа»

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
Футбольный клуб «Уфа» переживает масштабные кадровые перестановки. В начале лета пост генерального директора клуба покинул Шамиль Газизов, а следом за ним и старший и главный тренеры клуба. Главный тренер клуба Арслан Халимбеков ушел с поста в связи с истечением срока контракта. Старший тренер Николай Сафрониди, который ранее и сам выступал за клуб также ушел с поста.
Уже известно кто стал новым главным тренером ФК «Уфа» — 50-летний белорусский специалист Сергей Гуренко, который более 100 матчей отыграл за московский «Локомотив», а после вел тренерскую работу как в России, так и за рубежом.
Ранее Mkset сообщал о том, что пост гендиректора клуба занял Александр Егоров, спортивный функционер и футбольный судья всероссийской категории.