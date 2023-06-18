Росприроднадзор раскрыл сумму вреда всего от одного из золотодобытчиков в Башкирии

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области ООО «Графское» в республике вело добычу за пределами месторождения «Заря» и уничтожило более 32 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы. Ущерб составил более 800 млн рублей, а именно 823 миллиона рублей и есть золотодобывающая компания не выплатит их добровольно, то ущерб который близок к миллиарду рублей взыскивать будут уже через суд.