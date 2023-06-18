Росприроднадзор раскрыл сумму вреда всего от одного из золотодобытчиков в Башкирии

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области ООО «Графское» в республике вело добычу за пределами месторождения «Заря» и уничтожило более 32 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы. Ущерб составил более 800 млн рублей, а именно 823 миллиона рублей и есть золотодобывающая компания не выплатит их добровольно, то ущерб который близок к миллиарду рублей взыскивать будут уже через суд.
Ранее Росприроднадзор и прокуратура Башкирии выявили, что золотодобывающая компания ООО «Графское» вела добычу открытым бульдозерно-гидравлическим способом за пределами месторождения «Заря». Так республика лишилась 32 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы. Напомнили в ведомстве и о том, что сейчас лицензия компании приостановлена, а также в ее отношении возбуждено уголовное дело.