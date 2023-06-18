mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:39

Published Сегодня, 06:39

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Изображение материала

Росприроднадзор раскрыл сумму вреда всего от одного из золотодобытчиков в Башкирии

18 июня 2023, 06:39
Фото: 1MI

Золотодобытчик в Башкирии уничтожил плодородный слой земли на 823 млн рублей

О том, что в отношении ООО «Графское» возбуждено уголовное дело и приостанолена лицензия рассказали в Росприроднадзоре.

Как сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по Башкирии и Оренбургской области ООО «Графское» в республике вело добычу за пределами месторождения «Заря» и уничтожило более 32 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы. Ущерб составил более 800 млн рублей, а именно 823 миллиона рублей и есть золотодобывающая компания не выплатит их добровольно, то ущерб который близок к миллиарду рублей взыскивать будут уже через суд.

Ранее Росприроднадзор и прокуратура Башкирии выявили, что золотодобывающая компания ООО «Графское» вела добычу открытым бульдозерно-гидравлическим способом за пределами месторождения «Заря». Так республика лишилась 32 тысяч квадратных метров плодородного слоя почвы. Напомнили в ведомстве и о том, что сейчас лицензия компании приостановлена, а также в ее отношении возбуждено уголовное дело.

Жители Башкирии после митинга обратились к Путину, Бастрыкину и Краснову из-за золота
Узнать подробнее
Читайте также:
Все на ушах: как в Башкирии на сходе против золотодобычи «переизбрали» старосту села
#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии
Подпишитесь
Еда для свиней и сюрпризы под кроватью: что говорят о 6 худших санаториях Башкирии
Сегодня, 02:00
Квадраты из полей и бескрайние леса: как выглядит Уфа из кабины пилота самолета
Сегодня, 01:00
В парке Уфы вновь заметили дикое животное
Вчера, 08:12
Школьный учитель занимался наркобизнесом в Башкирии
Вчера, 05:22
В Уфе перекроют улицу Чернышевского
Вчера, 04:17
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
15 июня 06:42