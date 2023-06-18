Продолжаются слушания свидетелей по делу о домашнем насилии в семье Татриевых

Posted Вчера, 07:21
Published Вчера, 07:21
Modified Сегодня, 04:18
Updated Сегодня, 04:18
С появлением в зале суда Анны и Эмир в сопровождении охраны и адвоката все будто сразу переменились в лицах. Стало ясно, что никто из присутствующих ни в коем случае не будет давить на мальчика. Это было ясно по тому, как смягчились тон и интонации всех присутствовавших. Показания против отца старший сын давал в присутствии психолога. В начале слушания судья пояснила, что у психолога в случае необходимости есть право возразить против того или иного вопроса в адрес мальчика, если та сочтёт вопрос некорректным либо несоответствующим его возрасту. Мальчику, напомним, на данный момент девять лет.
После стандартной процедуры сверки данных и вопросов из разряда: «в каком классе ты учишься?» последовал ещё один не менее стандартный вопрос, в обязательном порядке задаваемый каждому свидетелю: «как ты относишься к подсудимому?». «Я его ненавижу», — выпалил мальчик. После этого, пускай, и на несколько секунд в зале повисла гробовая тишина. Очевидно, что каждому из присутствующих нужно было время, чтобы суметь осмыслить и «проглотить» нечто столь жесткое и категоричное, сказанное при этом девятилетним ребёнком. Стоит отметить, что в начале слушания отца ребенка, Умара Татриева, попросили удалиться из зала суда якобы для того, чтобы ребенок не испытывал дополнительного стресса.
Девятилетний Эмир меж тем каждым произнесенным словом демонстрирует привязанность к матери и своему младшему брату. Рассказывает о том, что отец якобы никогда ничего не покупал для них, не гулял с ними и даже не забирал из школы. Все это в тех или иных выражениях ранее уже рассказывала на предыдущих слушаниях мать Эмира. Интересна реакция ребенка на вопрос о том, как он относится к родственникам со стороны отца, в частности, бабушке и дедушке. Мальчик, не стесняясь, заявляет о своей неприязни к ним, мотивируя это тем, что «они такие же, как он», подразумевая здесь своего отца.
Мальчик с радостью рассказывает о своих увлечениях и успехах в учебе, которые он якобы начал делать после того, как Анне с детьми удалось сбежать. Тут он плавно подводит к сути озвученное им ранее. Ребенок напрямую связывает свои успехи в учебе с тем, что он наконец стал высыпаться. Тут следует пояснить, что ранее на судебных заседаниях сама Анна неоднократно упоминала о том, что Умар, приходя в позднее время с работы, якобы будил сына и заставлял того до изнеможения, слез и истерик учить уроки и длилось это едва ли не до утра, а после ребенок невыспавшимся шел в школу, где позднее засыпал на уроках. По словам мальчика, тот якобы заставлял его прочитывать по 50-60 страниц учебников, решать математику, идти вперед по программе.
Примечательно, что течение всей дачи показаний ребенок не раз использовал слова и обороты несколько нехарактерные для речи девятилетнего мальчика. Даже если брать в расчет его интерес к учебе и узнаванию чего-то нового, о котором ранее говорила его мать, все же несколько странно слышать от третьеклассника речевые обороты в духе «сломанная психика». О состоянии своей психики ребенок говорил в ключе того, что он и его мать с братом чувствуют себя сейчас намного лучше, а его психика якобы восстановилась. Но каким образом девятилетний мальчик может самостоятельно делать такие выводы? Отчасти, конечно, это можно объяснить тем, что Анна с детьми, с её же слов, обращалась за психологической помощью, встречалась со специалистами. Но все же из уст ребёнка подобная саморефлексия звучит несколько непривычно, даже инородно, будто тот где-то услышал такие слова в речи взрослых и решил повторить или же кто-то намеренно подсказал их ему.
Данные мальчиком показания, кажется, взбудоражили всех присутствовавших на слушании. Едва ли показания кого-либо из заслушанных ранее свидетелей вызвали у присутствовавших, включая судью и адвокатов, столь сильные эмоции, вплоть до смятения и шока. Об этом высказался адвокат Умара Татриева Расим Гарифуллин.
— Мы, мягко говоря, были в шоке от услышанного сегодня на процессе. Не потому, что ребенок дал такие показания, который ни в одном моменте не соответствуют действительности, так как такого не было. Умар никогда не трогал своих детей и супругу. Отдельные моменты из воспитания ребенка, вообще показаны из русла насилия. Дети гостили у своих родственников в Ингушетии, получали подарки, Умар все свое свободное время уделял им. Это следует из показаний коллег, друзей, соседей, родственников, — высказался адвокат.
Помимо Эмира Татриева были также заслушаны показания трех свидетелей: коллеги Умара Татриева и двух соседей семьи. Как и многие другие свидетели, работавшие ранее с Умаром, … характеризует его профессионала своего дела: спокойного, аккуратного, корректного даже с задержанными преступниками. На вопрос о том, какие взаимоотношения поддерживались внутри семьи, … отвечает, что Татриев не особо распространялся о своей семейной жизни. Однако он все же отметил, что в телефонных разговорах Умара с сыном, которые тот иной раз слышал, находясь неподалеку, он не заметил ничего странного. Обычные разговоры отца и ребенка с вопросами в духе поел ли он или как себя чувствует.
Сосед, проживавший с семьёй Тариевых в одном многоквартирном доме по улице Губайдуллина, говорит о том, что ничего подозрительного не замечал. Единожды он слышал громкий детский крик, однако, по его же собственному признанию, это было слишком давно, чтобы в деталях воспроизвести тот эпизод.
Соседка, знавшая Татриевых по саду, рассказывает, что никаких тревожных знаков ни в поведении детей, ни в поведении самой Анны она не замечала. Умара и Анну она называет спокойной семейной парой.
— Спустя пару заседаний защита приступит к представлению своих доказательств, в ходе чего мы намерены доказать всю абсурдность ситуации и ложь в показаниях Анны, которая к тому же научила давать такие показания и сына, — заключил Расим Гарифуллин.