Продолжаются слушания свидетелей по делу о домашнем насилии в семье Татриевых

Примечательно, что течение всей дачи показаний ребенок не раз использовал слова и обороты несколько нехарактерные для речи девятилетнего мальчика. Даже если брать в расчет его интерес к учебе и узнаванию чего-то нового, о котором ранее говорила его мать, все же несколько странно слышать от третьеклассника речевые обороты в духе «сломанная психика». О состоянии своей психики ребенок говорил в ключе того, что он и его мать с братом чувствуют себя сейчас намного лучше, а его психика якобы восстановилась. Но каким образом девятилетний мальчик может самостоятельно делать такие выводы? Отчасти, конечно, это можно объяснить тем, что Анна с детьми, с её же слов, обращалась за психологической помощью, встречалась со специалистами. Но все же из уст ребёнка подобная саморефлексия звучит несколько непривычно, даже инородно, будто тот где-то услышал такие слова в речи взрослых и решил повторить или же кто-то намеренно подсказал их ему.