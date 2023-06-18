mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Посреди одного из районов Уфы решили поставить железнодорожный вагон

18 июня 2023, 11:03
Фото: telegram-канал Антона Тарасова

В Уфе в центре реконструированного за 200 млн парка появится настоящий вагон поезда

О том, что событийную площадь парка украсит вагон, внутри которого будет музей, рассказал глава района Антон Тарасов 17 июня.

В центр Демского района вновь может появиться железнодорожный вагон. ранее на площади неподалеку от парка уже стоял настоящий локомотив, но его перебазировали к Уфимскому техникуму железнодорожного транспорта и диковинно расписали.

Но железнодорожный район все же отдает дань железной дороге, из-за которой он и возник, и власти заявили о скором появлении в новом Демском парке железнодорожного вагона, внутри которого будет находиться интерактивный музей.

Глава района Антон Тарасов также рассказал и о том, что вагон это не единственный железнодорожный элемент, так уже имеющаяся сцена парка выполнена в виде железнодорожного вокзала, и вагон-музей станет отличным дополнением архитектурной композиции.

С потопом в Демском парке за 200 млн рублей решили бороться неожиданным путем
Узнать подробнее
Ход грачом или обгадили всю игру: как парк за 200 млн в Уфе встретил уфимцев 1 мая
Узнать подробнее
#Ирина Деревянчук#Город#Новости Уфы
Подпишитесь
Еда для свиней и сюрпризы под кроватью: что говорят о 6 худших санаториях Башкирии
Сегодня, 02:00
Квадраты из полей и бескрайние леса: как выглядит Уфа из кабины пилота самолета
Сегодня, 01:00
В парке Уфы вновь заметили дикое животное
Вчера, 08:12
Школьный учитель занимался наркобизнесом в Башкирии
Вчера, 05:22
В Уфе перекроют улицу Чернышевского
Вчера, 04:17
Смотрим на будущий ЖК бизнес-класса в географическом центре Уфы
15 июня 06:42