Посреди одного из районов Уфы решили поставить железнодорожный вагон

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В центр Демского района вновь может появиться железнодорожный вагон. ранее на площади неподалеку от парка уже стоял настоящий локомотив, но его перебазировали к Уфимскому техникуму железнодорожного транспорта и диковинно расписали.
Но железнодорожный район все же отдает дань железной дороге, из-за которой он и возник, и власти заявили о скором появлении в новом Демском парке железнодорожного вагона, внутри которого будет находиться интерактивный музей.
Глава района Антон Тарасов также рассказал и о том, что вагон это не единственный железнодорожный элемент, так уже имеющаяся сцена парка выполнена в виде железнодорожного вокзала, и вагон-музей станет отличным дополнением архитектурной композиции.