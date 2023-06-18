На сабантуе в Башкирии мужчина попал под копыта лошади

— В Стерлибашевском было всё, и подарки круче. На скачках 100 000 ₽. Борцам не только бараны, но и керхер. На столбе тоже хорошие подарки висели, 8-летний сын просто гирьку от земли оторвал ему подарок дали, горшок палкой ударил, снова подарок. В боях с мешками и победителю и проигравшему подарки были, только победитель выбирал подарок, а проигравшему так сами давали. Много детей ходили с живыми петушками (птица, муж курицы) в руках. Были множество аттракционов и каруселек. Только мало кто снимал, все отдыхали походу, — прокомментировал видео с упавшим всадником один из гостей мероприятия.