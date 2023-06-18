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На сабантуе в Башкирии мужчина попал под копыта лошади

18 июня 2023, 04:24
Фото: МБУ Районный дом культуры Стерлибашевский район

На сабантуе в Башкирии по мужчине пробежала лошадь, с которой он упал

Инцидент произошел на сабантуе в Стерлибашевском районе 17 июня.

В ходе сабантуя в Стерлибашевском районе, который с размахом проходил вчера, 17 июня, один из наездников, принимавших участие в скачках, сначала упал с лошади, на которой соревновался, после чего лошадь пробежала по наезднику. Мужчине тут же оказали медпомощь, рядом находилась карета скорой помощи.

Видео: телеграм-канал UFA_RB

В комментариях к видео, где мужчину уносят с поля для скачек пользователи высказываются не только о навыках наездника и нраве лошади, но и в целом о мероприятии, сравнивая его в сабантуями в других районах и весьма высоко оценивая.

— В Стерлибашевском было всё, и подарки круче. На скачках 100 000 ₽. Борцам не только бараны, но и керхер. На столбе тоже хорошие подарки висели, 8-летний сын просто гирьку от земли оторвал ему подарок дали, горшок палкой ударил, снова подарок. В боях с мешками и победителю и проигравшему подарки были, только победитель выбирал подарок, а проигравшему так сами давали. Много детей ходили с живыми петушками (птица, муж курицы) в руках. Были множество аттракционов и каруселек. Только мало кто снимал, все отдыхали походу, — прокомментировал видео с упавшим всадником один из гостей мероприятия.

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#Ирина Деревянчук#Общество#Новости Башкирии#Видео
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