Квадраты из полей и бескрайние леса: как выглядит Уфа из кабины пилота самолета

Пилот Виктор Филиппов записал на видео процесс взлета самолета из аэропорта Уфы и поделился им в своих в социальных сетях. Как можно заметить на видео, поначалу воздушное судно как бы петляет по территории, чтобы дорулить непосредственно до взлётной полосы. Оказавшись уже на ней, самолет разгоняется, отрывается от земли и взмывает в небо.