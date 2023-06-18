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Квадраты из полей и бескрайние леса: как выглядит Уфа из кабины пилота самолета

18 июня 2023, 01:00
Фото: 1MI
Пилот из Уфы опубликовал в соцсетях видео процесса взлета воздушного судна, а также в деталях рассказал о его этапах.

Пилот Виктор Филиппов записал на видео процесс взлета самолета из аэропорта Уфы и поделился им в своих в социальных сетях. Как можно заметить на видео, поначалу воздушное судно как бы петляет по территории, чтобы дорулить непосредственно до взлётной полосы. Оказавшись уже на ней, самолет разгоняется, отрывается от земли и взмывает в небо.

Далее уже с высоты нескольких сотен метров открываются виды на зеленеющие внизу луга и лесные массивы. А уже после, набрав достаточную высоту, самолет оказывается над облаками, растворяясь в бескрайней синеве ясного неба.

Видео: Соцсети Виктора Филиппова
— Буксировка, запуск двигателей, руление, взлет и набор высоты из Уфы, — подписал видео Филиппов.

Напомним, ранее Mkset поговорил с уфимским пилотом Игорем Лясовичем. В беседе с нашим корреспондентом авиатор, в частности, развеял миф о снижении безопасности перелетов на фоне роста числа различных авиаинцидентов. Лясович считает, что количество происшествий на одно воздушное судно снизилось, а летать стало безопаснее.

Несмотря на это, только за прошедший месяц в Башкирии на воздушных суднах произошло порядка семи различных инцидентов. Среди причин, по которым самолеты вынуждены были прервать полет и вернуться в аэропорт, к примеру, поломка шасси, некорректная работа высотной системы и другие. Подробнее об этом Mkset рассказывал здесь.

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